Ciolacu sare în apărarea AUR: Se află în Parlament în urma votului românilor, iar românii au întotdeauna dreptate

Agerpres

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi că AUR se află în Parlament în urma votului românilor iar declaraţiile cu privire la scoaterea acestui partid în afara legii le-a catalogat drept "aberaţii".

"La început de an e liber la declaraţii trăznite? Unii au cerut ca şi PSD să treacă în ilegalitate, luate măsuri. AUR se află în Parlament în urma votului românilor, iar românii au întotdeauna dreptate. Trebuie să respectăm acest lucru chiar dacă ne convine, chiar dacă nu ne convine, chiar dacă suntem fani sau nu suntem fani. Un anumit comunicat de presă al celor de la AUR ar trebui explicat de către lideri AUR, pentru că să spui că nu a existat Holocaust este foarte grav, este cea mai neagră pată în istoria omenirii. (...) Am văzut tot felul de speculaţii asupra acelui comunicat şi cred că liderii AUR ar trebui să explice foarte clar ce au vrut să zică. (...) Dacă au vrut să spună că nu a existat Holocaust sau că Holocaustul e neimportant, atunci e o declaraţie gravă, fiindcă totuşi vorbim de pierderea a 6 milioane de oameni pe un anumit criteriu ales de către cineva", a spus Ciolacu la Antena 3 întrebat ce părere are despre afirmaţia deputatului Alexandru Muraru, reprezentant special al Guvernului pentru promovarea politicilor memoriei, combaterea antisemitismului şi xenofobiei, potrivit căreia AUR ar trebui scos în afara legii pe motiv de antisemitism.

El a adăugat că declaraţiile privind scoaterea AUR în afara legii "sunt aberaţii".

"Să vii cu declaraţii să treci pe cineva, să scoţi în afara legii, astea sunt aberaţii. Trăim totuşi într-o ţară democratică şi trebuie să respectăm votul românilor. Nu ajungeau în Parlament dacă nu ar fi fost votaţi", a afirmat Ciolacu.