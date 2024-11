Ciolacu: Nu plec din funcţia de prim-ministru până nu voi da o OUG ca să clarific inechităţile privind pensiile militare

"S-a întâmplat un lucru trist, din punctul meu de vedere, această discuţie în ceea ce priveşte pensiile militarilor. Am să fac o şedinţă la Guvern, pe urmă, normal că o să vorbesc cu domnul Bolojan, o să fac şi cu ministrul de Finanţe, şi cu ministrul Apărării, şi cu ministrul de Interne, cu vicepremierii, pentru că este total incorect că militarii au fost atraşi dintr-un interes electoral într-o dispută în ceea ce priveşte pensiile lor. Şi eu cred că e de datoria mea să nu plec din funcţia de prim-ministru până nu voi da o ordonanţă de urgenţă ca să clarific acest lucru, care a ajuns în acest moment, democratic, la CCR. Venim cu o soluţie pe care o discutăm şi cu ei, o discutăm şi cu domnul Bolojan, pentru că este un Guvern de coaliţie, să venim să dăm o ordonanţă în Guvern şi să închidem un drept al unor oameni care au slujit ţara, într-un moment în care sunt împinşi cumva în disputa electorală între partide", a afirmat Ciolacu, la sediul PSD.

El a subliniat că una dintre temele campaniei electorale a fost legată de pensiile militare. "A fost o temă în campanie, total incorect cum s-a dus ca şi percepţie publică. Şi eu, totuşi, reprezint Guvernul României, fiind prim-ministru, şi trebuie să am o atitudine. Noi am venit în Legea pensiilor şi am închis inechităţile, dar nu în zona personalului militar. Şi acum vom veni ca să închidem inechităţile şi în această zonă. (...) Exact cum am rezolvat la ceilalţi inechităţile, acelaşi lucru îl facem şi acum", a explicat prim-ministrul.

Potrivit acestuia, ordonanţa de urgenţă va fi avută în vedere în bugetul de stat pe anul viitor. "Ordonanţa e ordonanţă şi va fi prinsă în bugetul următor, nu avem bugetul făcut", a indicat Marcel Ciolacu.

Premierul a menţionat că proiectul de ordonanţă de urgenţă nu va fi adoptat în această săptămână.

"Săptămâna aceasta nu se poate, pentru că trebuie să vorbim şi cu reprezentanţii lor, să vorbim politic, să o vorbesc cu domnul Bolojan şi, nu în ultimul rând, acum voi vorbi cu miniştrii de resort şi ministrul Finanţelor", a completat Ciolacu.

