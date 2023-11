Ciolacu le transmite primarilor că ”nu va confisca nimeni niciun ban” din administrația locală, deși ”România are o problemă”

Cu doar câteva luni înainte de alegerile care vor avea loc în 2024, unde aportul administrațiilor locale va fi foarte important, șeful Guvernului îi asigură pe edili și pe liderii de consilii județene că ”nu va confisca nimeni niciun ban din conturile administrației locale”, chiar dacă, în momentul de față, ”România are o problemă în ceea ce privește deficitul” bugetar.

Cu toate acestea, Ciolacu susține că România nu are ”o problemă macroeconomică”.

El le-a readus aminte primarilor că Guvernul le-a oferit suma de 1 miliard de lei în Trezoreria statului sub formă de împrumut, pentru proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile caree trebuie încheiate până la sfârşitul acestui an.

”Provocarea mea, în primul și în primul rând, este de a veni cu un buget în acest an, astfel încât dvs., fiindcă suntem deja în exercițiu financiar viitor prezent, dvs. să vă puteți construi din februarie noile proiecte.

Nu va confisca nimeni niciun ban din conturile administrației locale. Nu are o problemă România cu banii. Ăsta este adevărul. România nu are o problemă macroeconomică, România are o problemă în ceea ce privește deficitul, are o problemă în ceea ce privește prioritizarea cheltuielilor.

Domnilor, ăsta e adevărul. S-a cheltuit prea mult în toate direcțiile încercând să acoperim absolut totul și am uitat un lucru esențial: până pe 31 decembrie închidem un exercițiu financiar, 2016-2020. Asta este prioritatea și-a administrației centrale și locale, și asta este prioritatea României. Eu cred că nu putem să ne întoarcem să vorbim iarăși de o absorbție de 52-54, parcă, a fost în ultimul exerciție. Trebuie să venim pentru prima oară să vorbim de o absorbție cu nouă în față. Dacă nu venim cu resursele... Și am venit cu acel buffer de 1.000.000.000 în trezorerie pentru a vă împrumuta.

Foarte mulți primari de municipii m-au sunat și mi-au spus: Domnule, avem și noi nevoie, fiindcă în ordonanță noi nu avem acces. Și am venit cu modificarea. În acest moment am făcut un buffer de 250 de milioane și vom continua să lucrăm pe acest pe acest mecanism, astfel încât să puteți acoperi toate corecțiile venite prin scumpirea de materiale, să aveți cofinanțarea de 15% asigurată. Dar, cu adevărat, trebuie un efort să vină și din partea dvs., pentru că este un moment dificil în ceea ce privește, repet, a ține balanța între venituri și cheltuieli.

Nimeni nu a cerut nimic mai mult, nimeni n-a venit cu nicio catastrofă, nimeni n-a venit să ia banii dvs. din conturi, să naționalizeze ceva. S-au depășit acele momente ale istoriei. Puteți să mă înjurați, puteți să-l înjurați pe domnul Boloș.

Un singur lucru cred că am greșit: este faptul că aceste patru luni, cinci luni, aproape, de când sunt prim-ministru, n-am făcut un program cu dvs. foarte clar, și cu o agendă, cu o ordine de zi prestabilită, să avem cel puțin o dată pe lună o întâlnire aplicată cu problemele din administrație.” - a spus Marcel Ciolacu la Summit-ul Autorităţilor Publice Locale din România.

Deficitul bugetar al României, în continuă creștere

Deficitul bugetar al României este în continuă creștere, deși avem deja o gaură de 56 de miliarde de lei numai în primele 9 luni ale anului.

Atât a ajuns să fie diferența între cât a cheltuit statul și câți bani a strâns la buget.

Suma reprezintă 3,5% din Produsul Intern Brut și este peste pragul maxim stabilit de Comisia Europeană, de 3%.

Asta înseamnă că și anul acesta România are un deficit excesiv, ceea ce o face pasibilă de sancțiuni impuse de Bruxelles, adică i se pot bloca fondurile europene.

Dată publicare: 13-11-2023 10:12