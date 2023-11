Nicolae Ciucă: ”Dacă partidul îmi va cere să candidez, voi candida” la prezidenţiale, ”PNL este axa de dreapta a politicii”

Liberalul a fost întrebat duminică, într-o emisiune televizată, dacă doreşte să ajungă preşedintele ţării.

”Sunt preşedintele Partidului Naţional Liberal, partid cu blazon şi eu când le-am cerut oamenilor să ne angajăm în alegeri oamenii m-au întrebat, vă angajaţi cu noi? Şi am spus da. La Sinaia. Ăsta a fost dialogul. În momentul de faţă este o decizie neformalizată. Dacă partidul îmi va cere să candidez, voi candida. Într-un congres, într-un Consiliu Naţional, sunt forurile partidului care vor decide chestiunea aceasta. Ştiţi care este chestiunea. Eu am declarat şi mi se pare absolut normal să le spunem oamenilor, fraţilor, credeţi că are rost acum, mai este un an până atunci, să intrăm într-o competiţie care nu ştim cum se va termina? Are rost să declanşăm această campanie acum?”, a declarat Nicolae Ciucă la Prima News, potrivit News.ro.

”O scădere de zece procente, ceea ce nu se va mai întâmpla la alegerile următoare”

Întrebat dacă şi-a pus la bătaie funcţia în interiorul partidului pentru rezultatul alegerilor europarlamentare, preşedintele PNL a răspuns:

„Nu am pus funcţia nimănui la bătaie, pentru că aici este o chestiune sigur, trebuie să ne stabilim nişte obiective”.

„Partidul Naţional Liberal la Sinaia şi-a propus să câştige alegerile. (…) Partidul Naţional Liberal a câştigat alegerile europarlamentare - 27%, zece europarlamentari. Partidul Naţional Liberal a câştigat alegerile prezidenţiale - 64% alegerile locale - 34,5%. Este adevărat s-a întâmplat pe un context, o scădere de zece procente, ceea ce nu se va mai întâmpla la alegerile următoare. Sunt convins că activul de partid care mă ascultă acum înţelege ceea ce vreau să spun”, a completat el.

Ciucă a mai fost întrebat dacă l-a informat pe Marcel Ciolacu înainte ca PNL să facă anunţul că va merge singur în alegeri.

„Am discutat. Discut cu Marcel Ciolacu dacă este nevoie şi de cinci ori pe zi. Şi ieri am discutat. Deci discutăm. Suntem responsabili de guvernarea ţării. Rolul nostru, al amândurora, este să guvernăm ţara. Ceea ce se întâmplă politic poate să aibă un viitor politic sau poate să nu aibă. Noi ne-am asumat la Sinaia să mergem singuri în alegeri, să coagulăm dreapta din România, pentru că aşa mi se pare normal. Partidul Naţional Liberal este axa de dreapta a politicii din România. Oricine este deschis la proiectul nostru poate să vină să ni se alăture”, a mai transmis liderul PNL.

El a precizat cum s-ar putea oficializa candidatura sa la preşedinţia României.

„Trebuie să se discute în Biroul Politic Naţional, să se valideze cel puţin în Consiliu Naţional”, a precizat liderul PNL, care a adăugat că nu a fost stabilit un calendar în acest sens.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 13-11-2023 07:54