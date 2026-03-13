Ucraina și România au semnat un acord privind construirea de interconectări, dintre care una este planificată să fie construită în acest an, a declarat Volodimir Zelenski

Proiectele vizează o interconectare mică și una mare. Liderul ucrainean a declarat că speră ca interconectarea mică să fie finalizată până la sfârșitul acestui an. Interconectarea mare este planificată să fie construită în termen de doi ani, potrivit Ukrainska Pravda.

„Lucrăm la extinderea cooperării transfrontaliere în domeniul energiei – construind două noi linii de transport de energie electrică cu România. La fel de importantă este capacitatea noastră de a derula împreună proiecte de extracție a resurselor pe platforma continentală a Mării Negre”, a transmis președintele ucrainean.

În cadrul întâlnirii s-au discutat și proiecte din sectorul petrolier și gazier „care ne pot sprijini în prezent, având în vedere provocările legate de Orientul Mijlociu”.

De asemenea, s-a discutat despre posibilitatea transportului de gaz natural lichefiat (GNL) american în Ucraina prin România.

„Lucrăm, de asemenea, la deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei – iar acest lucru se va realiza deja în această vară”, a adăugat Zelenski.

Între 2 și 8 martie, Ucraina a importat 213.200 MWh de energie electrică, cu 30 % mai puțin decât în săptămâna precedentă.

Guvernul ucrainean intenționează să reia producția de 4 GW și își propune să construiască încă 1,5 GW, sperând să atragă 5 miliarde de euro de la parteneri în acest scop în cursul acestui an.