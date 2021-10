Ce spun Cîțu și Ciolacu după ce Dacian Cioloș a fost propus premier

Facebook.com

Florin Cîți și PSD au reacționat, luni seara, după ce Klaus Iohannis a anunțat că s-a hotărât să îl propună pentru această funcție pe Dacian Cioloș.

“Am luat act de desemnarea făcută de președintele Klaus Iohannis. De astăzi, responsabilitatea lui Dacian Cioloș, ca premier desemnat, este una imensă. Are acum posibilitatea să negocieze cu partidele care au susținut moțiunea de cenzură (PSD și AUR), pentru a forma majoritatea necesară învestirii unui guvern stabil", a scris Florin Cîțu pe Facebook.

Premierul demis prin moțiunea de cenzură a punctat că PNL “va discuta cu Cioloș, după ce acesta va găsi soluția unei majorități împreună cu aliații săi de la moțiunea de cenzură, PSD și AUR. Mâine PNL va discuta situația politică la zi într-o ședință BPN”.

Partidul Social Democrat a reacționat printr-o poză pe publicată pe Facebook.

Facebook.com

Apoi, Marcel Ciolacu a publicat-o și pe contul său de Facebook, însoțită de o reacție.

"Desemnarea lui Cioloș reprezintă primul pas spre anticipate!

PSD NU va vota niciodată un nou Guvern ZERO! Am dat jos Guvernul Cîțu cu o moțiune de cenzură în care am criticat și prestația miniștrilor USR. PNL și USR au distrus cot la cot România timp de un an de zile. Toată România știe acest lucru!

Să se voteze partenerii alianței pierzătorilor între ei! Altfel, este clar că în actuala conjunctură nu se poate forma o majoritate stabilă care să guverneze eficient România", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

La rândul său, deputatul George Simion, copreşedinte AUR, consideră că nominalizarea lui Dacian Cioloş pentru funcţia de prim-ministru "pare doar un joc politic", el precizând că aşteaptă următoarea "mişcare" a şefului statului, în condiţiile în care "nu există o majoritate care să îl susţină" pe liderul USR, conform Agerpres.

După consultările care au avut loc la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a transmis că s-a hotărât să îl propună pe Dacian Cioloș pentru funcția de premier.