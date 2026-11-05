Vârstnicii și votanții PSD și PNL sunt mai încrezători în stabilitatea Guvernului, în timp ce tinerii și votanții AUR sau USR sunt mai sceptici.

Mai mult de jumătate dintre români consideră că instalarea Guvernului condus de Luca Niculescu reprezintă un pas pozitiv, care pune capăt crizei politice. Potrivit celui mai recent BAROMETRU Informat.ro – INSCOP Research, 54,1% dintre respondenți sunt de acord cu această afirmație, în timp ce 31,1% nu împărtășesc aceeași opinie.

În ceea ce privește durata mandatului, opiniile sunt mai împărțite. 46,8% dintre cei intervievați cred că actualul Guvern va rămâne în funcție până la alegerile din 2028, în timp ce 40,1% consideră contrariul.

Românii sunt împărțiți în privința stabilității Guvernului

Dintre aceștia, alegătorii PSD și PNL sunt cei care sustin cel mai ferm că instalarea noului cabinet e un lucru bun pentru că marchează finalul unei perioade de tensiune politică. 74% dintre cei care aleg PSD spun asta, respectiv 72% dintre cei care optează pentru PNL.

65% dintre cei care votează PSD și jumătate dintre cei care aleg PNL cred că mandatul noului Guvern va fi până în 2028.

În schimb, scepticismul este mai ridicat decât media în rândul votanților USR și AUR, al persoanelor cu vârste între 18 și 44 de ani, al celor cu studii superioare, precum și al locuitorilor din București și din marile orașe. Doar 56% dintre cei care optează pentru USR și 40% dintre cei care aleg AUR cred că instalarea guvernului Luca Niculescu este un lucru bun. De asemenea, 53% din alegătorii ambelor partide nu cred că noul Cabinet va avea un mandat până la alegerile din 2028.

Remus Ștefureac: Românii acceptă soluția politică de moment

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, consideră că instalarea noului Guvern beneficiază de o acceptare socială care depășește granițele electorale ale partidelor care îl susțin. Totuși, acesta atrage atenția asupra diferențelor de percepție dintre generații și asupra neîncrederii în stabilitatea politică pe termen lung.

„Instalarea noului Guvern beneficiază de o acceptare socială care depășește granițele electorale ale partidelor ce îl susțin. După o perioadă lungă de turbulențe, o parte importantă a populației privește încheierea crizei politice ca pe un obiectiv necesar, indiferent de preferințele politice. Principala fractură în percepția noului Guvern este mai degrabă generațională decât educațională sau teritorială. Contrastul puternic dintre atitudinile populației vârstnice și cele ale adulților tineri și de vârstă mijlocie sugerează percepții diferite privind stabilitatea politică: pentru cei mai în vârstă, continuitatea instituțională pare să reprezinte o garanție de securitate, în timp ce generațiile active manifestă o neîncredere mai pronunțată în durabilitatea aranjamentelor politice. Pe de altă parte, deși datele arată că societatea își dorește stabilitate, ea rămâne sceptică în privința capacității sistemului politic de a o asigura pe termen lung. Noul Guvern, condus de Luca Niculescu, beneficiază de o acceptare inițială relativ largă, dar nu și de o convingere la fel de solidă că va putea asigura stabilitatea politică până la următoarele alegeri. Concluzia principală este că românii acceptă soluția politică de moment, dar nu sunt pe deplin convinși că sistemul politic a depășit cauzele instabilității, traumele crizei politice prelungite fiind încă mari”, a spus acesta.

Datele au fost culese în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, prin metoda mixed-mode secvențial (CATI – CAWI).

Eșantionul a fost de 1.197 de persoane, dintre care 1.081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI, fiind reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ±2,8%, la un grad de încredere de 95%.

Reacția premierului

Premierul Luca Niculescu a comentat, joi, rezultatele sondajului INSCOP și a subliniat, în debutul şedinţei de Guvern, că rezultatele sondajului nu reprezintă un „cec în alb", ci un motiv de responsabilitate suplimentară.

„Aş vrea să semnalez un sondaj INSCOP, pe care l-am citit în urmă cu câteva minute. A apărut azi dimineaţă. Arată că o majoritate a românilor consideră instalarea acestui Guvern drept un pas bun pentru ieşirea din criza politică, dar arată în acelaşi timp şi că există neîncredere în stabilitatea pe termen lung. Pentru noi, aceste cifre nu trebuie să fie un motiv de satisfacţie, ci un motiv de responsabilitate suplimentară, pentru că oamenii aşteaptă rezultate, seriozitate, stabilitate. Deci trebuie să fim foarte atenţi la modul în care lucrăm, la deciziile pe care le luăm şi la modul în care le explicăm, pentru că încrederea nu este un cec în alb, este ceva care se câştigă în fiecare zi", a declarat Niculescu.