Discuțiile au vizat aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, precum și situația de securitate din zona Mării Negre, în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, relatează News.ro.

”L-am primit astăzi, la Palatul Victoria, pe Elbridge Colby, Subsecretar pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, aflat în vizită în ţara noastră. Discuţiile aplicate au vizat modalităţile concrete de aprofundare a Parteneriatului Strategic dintre România şi SUA, cu accent pe domeniul apărării, rolul determinant pe care SUA îl au în eforturile noastre de a face faţă provocărilor din ce în ce mai mari şi mai complexe din regiune, precum şi situaţia de securitate din zona Mării Negre, pe fondul războiului dus de Rusia în Ucraina”, a transmis, joi, premierul Luca Niculescu.

Acesta anunţă că i-a transmis subsecretarului american că ”Statele Unite au fost şi rămân pentru România mai mult decât un partener strategic, fiind un aliat esenţial în asigurarea securităţii noastre şi a celei regionale, şi i-am transmis aprecierea noastră pentru acest sprijin”.

”La rândul ei, România este un aliat şi un prieten de încredere, pe care SUA s-au putut întotdeauna baza, aşa cum o arată şi istoria recentă. I-am prezentat eforturile Guvernului de a aloca resurse importante pentru apărare, chiar şi pe fondul limitărilor bugetare, întrucât asigurarea securităţii cetăţenilor noştri este o prioritate de nediscutat. Am evidenţiat obiectivul Guvernului României de a respecta angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga, concentrându-ne pe modernizarea capabilităţilor militare şi pe creşterea investiţiilor în industria de apărare şi în infrastructura cu dublă utilizare”, a mai declarat premierul.

Acesta și-a exprimat interesul pentru extinderea cooperării cu Statele Unite în domeniul industriei de apărare, inclusiv prin proiecte de producţie, mentenanţă şi sprijin logistic, menite să dezvolte baza industrială de apărare a ţării noastre.

”Am analizat situaţia de securitate la Marea Neagră, incursiunile zilnice de drone şi atacurile asupra navelor comerciale, care afectează libertatea de navigaţie. Am evidenţiat relevanţa şi rolul strategic al regiunii Mării Negre pentru securitatea euroatlantică”, a mai transmis Luca Niculescu.

În plus, premierul i-a transmis oficialului american ”interesul ţării noastre pentru o prezenţă militară şi economică americană mai puternică în România, expunând avantajele strategice şi operaţionale pentru întărirea apărării NATO în regiunea Mării Negre şi pe Flancul Estic”.

”L-am asigurat că România rămâne profund ataşată consolidării Parteneriatului Strategic cu SUA şi întăririi relaţiei transatlantice”, afirmă premierul.

Miercuri, Elbridge Colby a fost primit de către preşedintele Nicuşor Dan şi a discutat cu ministrul de Externe, Dan Neculăescu.