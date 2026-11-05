Într-o serie de experimente, psihologul Lena Glaser a investigat efectele dușurilor reci asupra oamenilor, în cadrul unui studiu mai amplu privind factorii psihologici implicați atunci când oamenii sunt încurajați să adopte comportamente noi, potrivit ScienceAlert.

Cercetarea, realizată în cadrul tezei sale de doctorat la Universitatea din Basel, Elveția, descoperit ceva remarcabil.

Într-o analiză a trei studii controlate, care au implicat 719 persoane, participanții care făceau în mod regulat dușuri reci au raportat cu 31% mai puține zile de concediu medical decât cei care nu făceau în mod regulat astfel de dușuri.

Grupul care a făcut dușuri reci a înregistrat, de asemenea, o reducere de 26% a numărului de zile în care participanții au raportat că au fost bolnavi, comparativ cu cei care făceau în principal dușuri calde.

În plus, participanții care au făcut dușuri reci au raportat o ușoară îmbunătățire a stării de bine psihologice, potrivit chestionarelor completate în timpul experimentului. Aceștia au semnalat și indicii privind o îmbunătățire a stării fizice, însă rezultatul nu a fost semnificativ din punct de vedere statistic.

Potrivit lui Glaser, mulți participanți au abandonat experimentul în primele două săptămâni, însă rata abandonului a scăzut ulterior.

Dintre cei care au respectat programul în proporție de cel puțin 70%, între 77,3% și 90% au declarat că au făcut dușuri reci în fiecare săptămână, în funcție de studiul la care au participat.

„Acest lucru sugerează că oamenii se obișnuiesc treptat”, spune Glaser.

Principalele rezultate confirmă concluziile unui studiu din 2016, care a constatat, în mod similar, că persoanele care făceau dușuri reci aveau cu 29% mai puține absențe de la serviciu din cauza bolii, deși acel studiu nu a observat o reducere a numărului de zile în care participanții s-au simțit bolnavi.

„Analiza noastră combinată arată o reducere clară atât a numărului de zile de boală, cât și a absențelor cauzate de probleme de sănătate, sugerând un efect solid, care se traduce direct printr-o prezență mai bună la locul de muncă și pierderi mai mici de productivitate”, scriu Glaser și colegii săi în lucrarea lor preliminară, trimisă spre publicare în Journal of Health Psychology.

În ceea ce privește efectele asupra stării de bine, cercetătorii sugerează că beneficiile dușurilor reci depășesc simpla prevenire a îmbolnăvirilor și pot contribui la o îmbunătățire mai amplă a stării generale de sănătate și a confortului psihologic.

„Este important de subliniat că îmbunătățirea observată a stării de bine contrazice direct temerea inițială frecventă potrivit căreia o intervenție bazată pe dușuri reci ar putea înrăutăți starea de bine sau confortul participanților”, scrie echipa de cercetare.

„Rezultatele noastre privind îmbunătățirea stării de bine sugerează că dușurile reci ar putea reprezenta o metodă eficientă de îmbunătățire a sănătății mintale și fizice, reducând astfel potențial factorii de risc care duc, în primul rând, la absențe medicale.”

Merită menționat că rezultatele nu au fost încă evaluate de alți specialiști prin procesul de evaluare inter pares (peer review). De asemenea, concluziile se bazează pe date auto-raportate de participanți în timpul experimentului, iar aceștia au fost grupați în funcție de frecvența cu care au făcut efectiv dușuri reci, nu prin repartizare aleatorie.

Cu toate acestea, dacă studiile viitoare vor confirma și reproduce aceste rezultate, dușurile reci ar putea deveni o intervenție simplă și ieftină la locul de muncă, menită să promoveze sănătatea angajaților și, în același timp, să reducă absenteismul, spun cercetătorii.

Persoanele care fac dușuri reci regulat au un sistem imunitar mai bun

Acest lucru sugerează că expunerea repetată la apa rece ar putea avea beneficii pentru sistemul imunitar. Efecte similare au fost observate și în studiile care au analizat imersiunea în apă rece.

Dacă această ipoteză se confirmă, este posibil ca efectele asupra sistemului imunitar să se traducă prin mai puține zile în care oamenii se îmbolnăvesc și, implicit, prin mai puține absențe de la serviciu. Totuși, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a confirma această teorie.

Cum introducem dușul rece în rutina zilnică

Psihologul Glaser recomandă, pentru cei care doresc să înceapă această rutină:

să înceapă treptat

să reducă temperatura apei progresiv

să experimenteze până se obișnuiesc cu temperatura, mai multe zile la rând

„Apa nu trebuie să fie la fel de rece în fiecare zi”.

„Este important să-ți asculți corpul și să fii atent la felul în care te simți. Dar, uneori, merită să te împingi puțin dincolo de zona de confort”, a spus autoarea cercetării.