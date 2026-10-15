Prim-ministrul desemnat l-a ascultat pe Sorin Grindeanu și a trecut în document cerințele PSD, printre care indexarea pensiilor, eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități, dar și comasarea voluntară a localităților cu până la 1.500 de locuitori. Liberalii au anunțat că vor stabili abia sâmbătă dacă votează noul guvern.

Conform unor surse politice, programul de guvernare a trecut mai întâi prin biroul lui Sorin Grindeanu, unde echipa PSD a scris măsurile pe care Luca Niculescu ar trebui să le pună în aplicare.

Cele mai importante vizează anularea unor decizii luate de Guvernul Bolojan, cum ar fi introducerea plății CASS pentru mamele aflate în concediul de creștere a copilului, pentru veteranii de război sau persoanele cu dizabilități. Indexarea pensiilor a fost prinsă și ea în programul de guvernare, dar și comasarea voluntară a localităților cu până la 1.500 de locuitori și comasarea serviciilor publice pentru reducerea cheltuielilor.

Cei din PSD cer și semnarea unui memorandum împreună cu mediul de afaceri și sindicatele, în care să fie menționat că nu vor crește taxele în 2027, dar și obligația ca guvernul să facă rectificarea bugetară, care să acopere necesarul de finanțare pentru spitale și servicii critice.

Cum ar putea arăta varianta finală a guvernului Luca Niculescu

Lista finală a cabinetului Niculescu vine cu două schimbări. Ministerul Educației va fi condus în doi – independentul Sorin Costreie îl va avea sub comanda sa pe social-democratul Sorin Ionescu – ministrul delegat al mediului preuniversitar. Ionescu a fost consilier local PSD și subprefect de Timiș, iar în prezent este directorul Colegiului Național Bănățean.

Ministerul Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale nu va mai fi de sine stătător. Ministrul propus, Bogdan Dumitru, ar urma să fie sub comanda lui Daniel Zamfir, propus la Ministerul Economiei.

Luca Niculescu a găsit până la urmă un om și pentru Ministerul Energiei. Dumitru Chisăliță de la Asociația Energia Inteligentă, fost director și președinte al Consiliului de Administrație al Romgaz.

Sorin Grindeanu nu este sigur că are sprijinul deplin al PNL, pentru ca Guvernul Niculescu să fie instalat.

Reporter: „Aveți garanția că PNL votează acest guvern?”

Sorin Grindeanu: „N-am nicio garanție de la PNL”.

Mai ales că Ilie Bolojan a recunoscut că liberalii nu sunt convinși 100% că vor vota guvernul mixt PSD-tehnocrat.

„Nu votăm pentru a-i salva politic pe cei care au provocat criza. Am putea vota pentru ca România să poată ieși din ea”, a transmis liderul PNL.

Numărul de voturi pe care se bazează PSD și Luca Niculescu în Parlament

Liderii liberali se vor întâlni sâmbătă pentru a lua decizia finală. Totuși, președintele Nicușor Dan e încrezător că PNL și UDMR vor vota până la urmă Guvernul Niculescu.

Nicușor Dan, președintele României: „Demersurile partidelor sunt extrem de serioase. Adică e prima oară când vorbim de acorduri politice cu primul ministru desemnat, eu cred că ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern”.

În schimb, USR nu votează, iar Cătălin Drulă a criticat lista propusă de Luca Niculescu: „Guvernul PeSeDan. După ceva teatru și praf în ochi s-a îndeplinit dorința prezidențială. PSD își mufează înapoi oamenii la resurse”.

Dacă înțelegerea dintre Luca Niculescu, PSD, PNL și UDMR este respectată, atunci Guvernul propus ar avea o majoritate confortabilă la învestire, de 279 de voturi, cu sprijinul minorităților naționale, UPR și PACE-Întâi România.