Ce a spus Nelu Tătaru, întrebat dacă ar fi dispus să fie din nou ministrul Sănătății

Deputatul liberal Nelu Tătaru a afirmat, miercuri seară, că ar fi dispus să preia din nou funcţia de ministru al Sănătăţii, dacă partidul ar decide acest lucru, însă a precizat că în cadrul coaliţiei portofoliu este al USR.

”Coaliţia trebuie să aibă stabilitate şi trebuie să rămână premier Florin Cîţu”, a afirmat Tătaru, precizând că ”USR-PLUS poate găsi un profesionist care să ocupe portofoliul de la Sănătate”, conform News.ro.

Nelu Tătaru a fost întrebat, miercuri seară, la B1 TV, dacă ar fi dispus să fie din nou ministrul Sănătăţii şi a răspuns: ”Dacă partidul meu ar decide acest lucru, da, dar suntem într-o coaliţie în care acest portofoliu este la USR. Suntem într-o criză sanitară, suntem într-un moment în care Ministerul Sănătăţii are nevoie de un profesionist, are nevoie de un om care să înţeleagă sistemul, are nevoie de un om care să înţeleagă corpul medical, să înţeleagă pacientul şi să înţeleagă şi situaţia prin care trece populaţia generală în aceste zile. Suntem într-un val trei destul de agresiv, în care oboseala îşi spune cuvântul peste tot, atât în populaţia generală, cât şi în corpul medical, şi ar trebui în acest moment o reactivare, dacă vreţi să-i spunem aşa, a tot ce înseamnă sistem medical, care e obosit după un an de zile”.

Tătaru a mai afirmat că ”într-un sistem sanitar trebuie să gândim sanitar”.

