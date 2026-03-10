Barometru INSCOP, martie 2026. Victor Ponta este la aproape 4 puncte procentuale de Ilie Bolojan la capitolul ”încredere”

Urmează Ciprian Ciucu cu un nivel de notorietate de 63.1%, Dominic Fritz cu 59% şi Dan Dungaciu despre care declară că au auzit 25% dintre respondenţi.

În clasamentul notorietăţii conduc George Simion (acesta beneficiind de o notorietate de 98.8%), preşedintele Nicuşor Dan, care dispune de o notorietate de 98.6%, şi premierul Ilie Bolojan, cu o notorietate de 98.2%.

34.3% dintre respondenţi declară că au foarte multă şi destul de multă încredere în George Simion, 27.6% în Nicuşor Dan şi 25.1% în Ilie Bolojan.

George Simion

14.1% dintre participanţii la sondaj afirmă că au foarte multă încredere în George Simion. 20.2% declară că au destul de multă încredere, 14.4% destul de puţină, iar 48.3% foarte puţină sau deloc. 1.8% nu ştiu sau nu răspund. Diferenţa până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe George Simion.

Nicuşor Dan

7.3% dintre respondenţi declară că au foarte multă încredere în Nicuşor Dan. 20.3% au destul de multă încredere în preşedinte, 14.2% destul de puţină, iar 55.3% foarte puţină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 1.6%. Diferenţa până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Nicuşor Dan.

Ilie Bolojan

Întrebaţi câtă încredere au în Ilie Bolojan, 9.9% dintre cei intervievaţi spun că au foarte multă, 15.2% destul de multă, 13.4% destul de puţină, iar 58.2% foarte puţină sau deloc. 1.6% nu ştiu sau nu răspund. Diferenţa până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Ilie Bolojan.

Victor Ponta

Întrebaţi câtă încredere au în Victor Ponta, 6.8% dintre participanţii la sondaj spun că au foarte multă, 14% destul de multă, 19.6% destul de puţină, iar 55.2% foarte puţină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 2.1%. Diferenţa până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Victor Ponta.

Ciprian Ciucu

3.2% dintre cei intervievaţi au foarte multă încredere în Ciprian Ciucu, în timp ce 12.5% au destul de multă, 12.7% destul de puţină şi 27.6% foarte puţină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 4.4%. Diferenţa până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Ciprian Ciucu.

Dominic Fritz

3.6% dintre cei intervievaţi au foarte multă încredere în Dominic Fritz, în timp ce 11.2% au destul de multă, 9.6% destul de puţină şi 30% foarte puţină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 4.4%. Diferenţa până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Dominic Fritz.

Sorin Grindeanu

2.5% dintre cei chestionaţi menţionează că au foarte multă încredere în Sorin Grindeanu, în timp ce 9.5% au destul de multă, 15.9% destul de puţină şi 50.2% foarte puţină sau deloc. 5% nu ştiu sau nu răspund. Diferenţa până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Sorin Grindeanu.

Dan Dungaciu

3.2% dintre români afirmă că au foarte multă încredere în Dan Dungaciu. 4.6% spun că au destul de multă încredere, 3.1% destul de puţină, iar 11% foarte puţină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 3%. Diferenţa până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Dan Dungaciu.

Metodologia folosită: interviul telefonic

Datele au fost culese în perioada 2-6 martie 2026. Metoda de cercetare a fost interviul telefonic prin intermediul chestionarului.

Volumul eşantionului simplu, stratificat, este de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.