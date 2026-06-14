Formațiunea condusă de George Simion acuză că democrația este suspendată în România după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, duminică dimineața, și că singura soluție constituțională o reprezintă alegerile anticipate.

„Propunerea intempestivă dintr-o duminică dimineața sporește criza”

Într-un comunicat oficial, AUR contestă atât modul în care a fost făcută nominalizarea, cât și fondul acesteia:

„Alianța pentru Unirea Românilor constată că democrația bazată pe alegeri, partide politice și voința poporului este suspendată începând cu decembrie 2024. Statul român se află într-un moment de mare cumpănă, iar propunerea intempestivă venită de la Palatul Cotroceni, într-o dimineață de duminică, fără ca Adrian Veștea să fie propus de vreun partid politic, nu face decât să sporească actuala criză pe care o parcurgem”, transmite AUR.

Separarea puterilor, călcată în picioare

Formațiunea de opoziție invocă principiul constituțional al separației puterilor și avertizează împotriva subordonării Legislativului față de Președinție:

„Separația puterilor în stat înseamnă că Legislativul nu poate fi subordonat Președinției. Când acesta se blochează, soluția constituțională o reprezintă alegerile anticipate. Soluția noastră este întoarcerea la popor și respectarea regulilor democratice. În acest sens vom dialoga cu toate părțile implicate.”

Tonul devine și mai dur pe măsură ce AUR face paralele cu regimuri autoritare:

„AUR nu va accepta ca nimeni din statul român să își creeze regimuri personale, similare cu cele autoritare sau chiar totalitare. Constatăm cu tristețe că am avut dreptate în ceea ce am susținut. Europa este călcată în picioare tocmai de cei care pretind că o susțin cel mai vehement.”

În ciuda acuzațiilor dure, AUR afirmă că rămâne deschisă dialogului cu toate părțile implicate, dar condiționat:

„Pozițiile exprimate anterior de formațiune rămân neschimbate, ca și loialitatea față de cetățenii care au încredere în ei, în număr mare. România nu are nevoie de trădători, ci de consens, dialog și speranță.”

Reacția AUR vine după ce partidul, alături de PSD, a susținut moțiunea de cenzură care a înlăturat guvernul condus de Ilie Bolojan.