”Alba-neagra” cu certificatul Covid-19. Surse: PSD dă înapoi cu prevederea despre locul de muncă

”Alba-neagra” cu certificatul electronic Covid-19. Potrivit unor surse oficiale, PSD dă înapoi în privința unei prevederi foarte importante din acest proiect de lege.

Astfel, conform surselor citate, după discuția care a avut loc miercuri seara între președintele Klaus Iohannis și liderii coaliției de guvernare, social-democrații ar fi fost de acord să renunțe la obligativitatea prezentării certificatului electronic Covid-19 la locul de muncă.

Motivul acestei schimbări ar putea avea legătură cu posibile probleme de constituționalitate.

În schimb, ministrul Sănătății Alexandru Rafila ar putea lua în calcul să introducă noi măsuri de restricționare/sancționare.

Iată cum arăta ultima variantă a proiectului legislativ, înainte de discuția dintre șeful statului și liderii coaliției:

De altfel, și președintele PNL Florin Cîțu a dat înapoi, joi, în privința acestei posibile măsuri, care stabilește că angajații au acces la locul de muncă doar cu certificatul electronic Covid-19, atunci când crește incidența cazurilor de infectare.

Reporter: Sunteți de acord, de principiu, ca la locul de muncă să mergem doar pe baza certificatului atunci când incidența este mare?

Florin Cîțu: ”Sunt de acord cu toate măsurile care stimulează campania de vaccinare. Acum trebuie să ne gândim că orice măsură ia un Guvern are efecte directe și indirecte, și trebuie să fie și constituționale. Până când nu avem o variantă eu nu pot să discut. Cu ce am fost eu de acord și ce am vrut eu să fac, știți foarte bine, este astăzi în Parlamentul României, este o ordonanță care a trecut, cu aceasta am fost eu de acord. Celelalte, când vor veni, vom putea să discutăm despre ele.”

Astfel, și liderul PNL invocă, de această dată, posibile probleme legate de constituționalitate.

”Noi, ieri, am spus, avem o variantă, am trimis-o către specialiștii juriști, să vadă dacă este constituțională și să meargă mai departe. Noi nu știm încă, nu avem o concluzie. Nu știu de unde aveți dvs. aceste informații. Înțeleg că se tot discută. Eu nu pot să vorbesc de ceva ce nu avem. (...) Trebuie să fie măsuri legale, constituționale, dar care să aibă și un rezultat. Din punctul meu de vedere, important este ca acest certificat verde să fie o motivație pentru oameni, să se vaccineze, dar să mențină și economia deschisă.” - a mai spus Cîțu.