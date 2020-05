Țara care a lăsat spectatorii pe stadion. Ce reguli au respectat aceștia

Ei trebuie să respecte măsuri de distanțare socială și nu au voie să aducă alimente în interiorul arenei. ”Asta înseamnă că măsurile luate de guvernul nostru sunt riguroase”, a spus unul dintre spectatori, potrivit revistei Time.

Spectatorii așezați la cel puțin trei scaune și un rând distanță au asistat la meciul dintre Fubon Guardians și UniLions.

Înainte de startul partidei, ministrul sănătății, Chen Shih-chung, a apărut îmbrăcat într-un tricou cu numărul 0, simbolic pentru dorința guvernului din Taiwan de a avea zero cazuri de coronavirus.

#GuardiansHighlight

A get-me-over, first-pitch curveball? Not against #5 Chih-Hsien Chiang! The slugger sent this pitch from #UniLions' @JroPrimetime over the center field fence for a three-run shot and doubled the Guardians' lead!

Video courtesy of @ElevenSportsTW.#ItsTime pic.twitter.com/jfLX7Hhoze