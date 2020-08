Mamele au reușit să strângă aproape 300.000 € în 6 zile pentru renovarea spitalului din Moreni: „M-a bușit plânsul”

Mamele se unesc și schimbă fața lucrurilor pe care statul român și autoritațile locale nu sunt în stare să le rezolve.

În Moreni, județul Dâmbovița, a fost inaugurată o secție de pediatrie renovată integral de mamele din comunitatea „La primul bebe". Doamnele au strâns banii în numai șase zile, iar în zece luni au predat cheile noilor încăperi și facilități. Chiar un medic le-a cerut sprijinul, sătul de condițiile în care erau tratați anual mii de copii.

Pereți scorojiți, saltele rupte și îmbâcsite, mobilier vechi de zeci de ani, chiuvete și toalete distruse. În aceste condiții erau tratați copiii care ajungeau în secția de pediatrie a spitalului din Moreni - peste trei mii, în fiecare an, din Dâmbovița și Prahova. Medicul Felix Georgescu a cerut ajutorul comunității „La primul bebe".

Medic: „Când a venit Atena cu echipa ei la noi în spital și ne-a dat vestea că urmează să fim finanțați, pur și simplu m-a bușit plânsul. Nu prea e bărbătesc, dar, acum, ce pot să spun. Mă bucur de ce am realizat împreună.”

Toate încăperile vechi au fost demolate și reconstruite de la zero. Zece luni a durat renovarea secției. Sunt 13 saloane imaculate, tot atâtea băi, plus cabinete de consultații, o sală de mese, spații de joacă și multe altele.

Atena Boca, fondator Asociația „La primul bebe”: „L-am renovat cu ajutorul mamelor din comunitățile online „La primul bebe”. Am strâns bani împreună cu ele. Am strâns 273.000 de euro în șase zile și am început lucrările.”

Secția a fost inaugurată oficial. Primul pacient este o micuță de doar câteva luni.

Mamă: „Baia este în cameră, avem și măsuță pentru bebeluș, frigider, tot ce e nevoie. Am mai fost aici în spital, dar nu erau condițiile care sunt acum. S-a schimbat radical tot.”

Atena Boca, fondator Asociația „La primul bebe”: „Eu astăzi am plâns când am intrat în spital. Și acum plâng. Mi se pare extraordinar, mai ales că într-unul dintre saloane am găsit o bebelușă mică care a venit la geam și ne-a ras în cel mai frumos mod. Asta ne da nouă speranța că oricât de mică e schimbarea, merită tot efortul nostru.”

Este cel de-al 16-lea proiect dus la bun sfârșit de asociația „La primul bebe". O comunitate online de mame, premiată de Facebook, care a plasat-o printre primele o sută astfel de grupuri influente din întreaga lume.

Asociația a strâns și investit în spitalele și maternitățile de la noi peste 1 milion 7 sute de mii de euro.

O dovadă în plus că împreună ne facem bine.