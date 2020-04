Cățelul care i-a cucerit pe americani. De ce stă trist pe balcon în fiecare zi

Sute de mii de americani au fost impresionați de Big Poppa, un buldog englez în vârstă de 3 ani, care privește trist de la balcon.

Imaginea a fost postată de proprietara câinelui, care locuiește în Atlanta.

”Cred că îi lipsește să se joace cu copiii din cartier. Poate doar să îi privească de la balcon”, a spus Rae Elle.

Vedete precum actrița din Game of Thrones, Maisie Williams, și prezentatoarea tv, Ellen DeGeneres, au apreciat mesajul de pe twitter.

This is him waiting for me to finish working.... Every SINGLE Night ????????????♀️❤ pic.twitter.com/uoLavaQV8R