Cățelul care a rezistat singur o lună. Cum arată după ce a fost salvat

Și animalele de companie suferă în această perioadă, când restricțiile privind deplasările sunt stricte. Un cățel dintr-un sat din Vaslui a rămas singur în gospodărie aproape o lună.

Stăpâna, care locuiește în Galați, nu a mai putut să ajungă la el. Femeia a cerut într-un final ajutorul unor voluntari. Acum, patrupedul se află în grija lor și se bucură de un tratament special: "Ești supraviețuitor! Ai rezistat o luna de zile ca un tânăr! El având cam 12 ani".

Bobiță are 12 ani și era stăpânul gospodăriei din Vaslui pe care a moștenit-o femeia din Galați după ce părinții ei au murit. Proprietara obișnuia să meargă des acolo pentru a îngriji animalul și grădina.

"Fiindcă era singur și nu mai avea chef nici de mâncare, mai mult voia să se joace. Când plecam, mă conducea până la poartă, se culca în poartă și nu-mi dădea voie să plec. Mi-era foarte milă de el", a povestit Rodica, stăpână animalului.

Odată cu decretarea stării de urgență, femeia nu a mai putut să ajungă în localitate. Iar vecinii au refuzat să se ocupe de patruped. Disperată că prietenul ei necuvântător a rămas fară mâncare, a apelat în cele din urmă la o asociație de protecție a animalelor. Voluntarii i-au sărit imediat în ajutor.

"Era plin de căpușe și de paraziți. S-a hotărât să-i facem analize și a reieșit că are virofilarie. Este o boala extrem de gravă din cauză că nu a fost deparazitat corespunzător. Plus că are hepatită", a spus Lilu David, medic veterinar la asociația "Help Lăbuș”.

Pe lângă îngrijiri medicale, Bobiță a avut parte și de o altă surpriză. A fost ferchezuit cu mare atenție, iar fericirea i se citea în ochi.

"Am avut un stres foarte mare gândindu-mă cât de îngrozitor este să mori fără hrana și fără apa. Când am ajuns la curte, Bobiță a venit, vessel, dar mai greoi. Se vedea că forța lui era puțin slabită", a povestit și Corina Grigore, voluntar la asociația "Help Lăbuș".

Membrii asociației spun că în această perioadă primesc des solicitări pentru a interveni în case în care au rămas singure animale de companie. Acum câteva zile l-au salvat pe Riky, un papagal care acum se află în grija lor.