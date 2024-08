O arbitră din România, desemnată oficial să noteze evoluțiile de la JO, verdict în cazul gimnastei Sabrinei Voinea: „E clar!”

În plus, nota obținută de Voinea va fi contestată inclusiv la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Ana Bărbosu și Sabrina Voinea au ocupat, luni, locurile 4 și 5 în finala de la sol după ce în ultima clipă a fost mărită nota unei americance care a făcut contestație.

Nota Sabrinei Voinea, 13,700, a fost nemeritat de mică, acuză oficialii noștri. Românca ar fi fost penalizată în mod greșit pentru o ieșire cu un călcâi în afara suprafeței de concurs care însă nu poate fi probată.

Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei: „Problema nu este la nimeni și la nicio altă gimnastă și nu avem voie să contestăm o altă gimnastă. Problema este strict la zecimea Sabrinei și doar a Sabrinei, care o punea pe podium”.

„Nu a fost atingere de sol acolo”

Angela Cacoveanu a fost arbitra din România desemnată oficial să noteze evoluțiile de la Jocurile Olimpice. Pentru că regulamentul nu-i permite să jurizeze sportive din aceeași țară, ea s-a aflat în tribune la finala de la sol și a urmărit cu atenție tot ce s-a întâmplat în concurs. Nici ea nu a văzut ieșirea Sabrinei.

Angela Cacoveanu: „Sigur, evaluarea ieșirii din spațiul de concurs cât și cea de timp este evaluată pe niște monitoare speciale din alte unghiuri pe care noi nu le avem la dispoziție, ne-a surprins și pe noi când am văzut afișarea notei cu penalizare de linie pentru că nu am ințeles unde a fost posibilă această ieșire, este clar că nicidecum la finalul liniilor acrobatice, în mintea mea, în secunda 1, gândul m-a dus către o posibilă mică ieșire la începutul unei linii acrobatice după cum am și văzut astăzi că circula un filmuleț în care e posibil ca Sabrina să fi atins solul deși nu a fost atingere de sol acolo”.

Fără această penalizare, Sabrina Voinea putea obține 13,800 și s-ar fi aflat pe podium cu medalie de bronz. A trăit în schimb un șoc emoțional care îi va pune sub semnul întrebării viitorul în gimnastică, după cum declara chiar mama și antrenoarea ei.

Camelia Voinea: „Am fost la un pas de a chema salvarea, până la 2 jumate-3 dimineața tremura, frisoane, plânsete și multe alte lucruri, pentru ca ea știe clar că această medalie trebuia să fie a ei”.

Atât Comitetul Olimpic și Sportiv Român, cât și Federația de gimnastică au transmis un protest oficial.

Mihai Covaliu, președinte COSR: „Comitetul Olimpic și Sportiv Român a făcut acest demers către Federația Internațională de gimnastică în care am adus în atenție acest aspect legat de faptul ca Sabrina Voinea și nota pe care a primit-o în urma exercițiului de la sol nu ni se pare corecta și cerem reanalizarea”.

„Nu cred că a făcut în mod corect diferența între execuția Anei Bărbosu și a sportivei din America”

Iar mama și antrenoarea Sabrinei este hotărâtă să meargă până la capăt.

Camelia Voinea: Nu mă las, nu mă las, voi lupta cu ei până la capăt.

Reporter: Mergeți la tribunal, la TAS?

Camelia Voinea: Da, bineînțeles și la protecția copilului și la tot ce înseamnă dreptate și adevăr, este un copil care a fost nedreptățit, furat”.

Dacă în urma reevaluării exercițiului, Federația Internațională de Gimnastică îi va crește nota Sabrinei pentru a urca pe podium, atunci gimnasta va trebui să se adreseze cu aceasta decizie Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Iar TAS va stabili în final acordarea unei medalii. În opinia specialiștilor însă nu doar Sabrina Voinea merita o medalie, ci și Ana Bărbosu.

Angela Cacoveanu: „Aș putea remarca faptul că din punctul meu de vedere, eu am fost aici ca arbitru pentru execuție desemnat, juriul din finala de la sol nu cred că a făcut în mod corect diferența între execuția Anei Bărbosu și a sportivei din America. Acolo trebuia să fie cel puțin 3-4 zecimi între ele care probabil n-ar mai fi dus la această situație”.

16 arbitre au decis soarta gimnastelor în finala de la sol. Patru au avut rol de supervizori și un cuvânt de spus în soluționarea contestațiilor, două au notat gradul de dificultate, șapte au fost atente la execuție, iar alte trei au stat cu ochii pe durata exercițiului și pe liniile de concurs. Ele provin din Italia, Rusia, Egipt, Austria, Slovacia, Porto Rico, Olanda, Uzbekistan, Belgia, Finlanda, Ucraina, Suedia, Taipei și Franța.

