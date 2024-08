Gimnasta din SUA care i-a suflat medalia de bronz Anei Bărbosu, răspuns tăios pentru Nadia Comăneci: „E amuzant”

Jordan Chiles a devenit inamicul numărul 1 al românilor, după ce ar fi obținut pe nedrept medalia de bronz în finala de la sol, atribuită inițial „tricolorei” Ana Bărbosu.

Gimnasta din SUA a reușit să intre în posesia bronzului olimpic la Paris grație unei schimbări de punctaj în ultima secundă, care a catapultat-o pe locul al treilea, în locul Anei Bărbosu.

Chiles a primit inițial un punctaj de 13,666, care a ținut-o în afara podiumului, în spatele gimnastei românce, care avea punctajul de 13,700. Însă, în urma unei contestații din partea antrenorilor de gimnastică din SUA, scorul americancei a fost ridicat la 13,766 - oferindu-i prima medalie individuală din cariera sa olimpică.

Răsturnarea de situație a avut loc subit, exact în momentul în care sportiva noastră sărbătorea deja câștigarea medaliei de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Ana Bărbosu: „Am făcut tot ce am putut”

A fost momentul în care Nadia Comăneci, fosta mare gimnastă care a primit primul 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, a reacționat.

"Nu pot să cred că ne jucăm astfel cu sănătatea mintală și emoțiile sportivilor... haideți să îi protejăm", a scris Nadia Comăneci pe X.

I can’t believe we play with athletes mental health and emotions like this… let’s protect them #anabarbosu https://t.co/BX2hipxmM5 — Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) August 5, 2024

Aceste comentarii au stârnit un vald e critici în direcția lui Chiles. Gimnasta de 23 de ani se pare că a ripostat cu un mesaj pe platforma X.

"Este amuzant cum oamenii încă nu pot fi niciodată fericiți pentru cineva...", a replicat Chiles.

it’s funny how people can still never be happy for someone… — Jordan Chiles (@ChilesJordan) August 5, 2024

"Cuvintele nu pot exprima cât de mândră sunt de mine… a fost o experiență uimitoare, iar fata voastră este acum o medaliată individuală! Vă mulțumesc tuturor pentru iubirea și sprijinul vostru, apreciez cu adevărat! Gimnastica mea vorbește mai tare decât cuvintele multor oameni… am reușit!", a mai scris Jordan Chiles pe contul ei de social media.

"În acest moment, nu aveam nimic de pierdut, așa că mi-am zis: 'Vom încerca'", a declarat antrenorul echipei de gimanstică feminină a SUA, Cecile Landi, despre decizia de a face apel. "Sincer, nu credeam că se va întâmpla, dar când am auzit-o țipând, m-am întors și am zis: 'Ce?'".

Chiles a obținut medalia de bronz în urma coechipierei sale, Simone Biles, și a gimnastei braziliene Rebeca Andrade.

După finala de la sol de la Paris, Ana Bărbosu le-a spus reporterilor: "Am făcut tot ce am putut. A fost tot ce am putut mai bine... Adică, nu cred că cineva are ceva să-mi reproșeze", potrivit publicației Athlon Sports.

