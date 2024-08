David Popovici, îndemn pentru români, după participarea la Jocurile Olimpice: „Trebuie să facem mai mult sport în ţara asta”

El a precizat, la Casa României de la Paris, că după ce a încheit participarea la Jocurile Olimpice a simţit că i s-a “ridicat un bolovan de pe suflet. “Am făcut copilul din mine foarte fericit”, a mai spus campionul olimpic.

“Trebuie să facem sport, trebuie să facem mai mult sport în ţara asta, trebuie să meargă din ce în ce mai mulţi copii la sport, la înot, important e să facă mişcare”, a afirmat Popovici.

El i-a felicitat pe toţi cei care au concurat până acum la JO. “Felicitări celor de la canotaj pentru medalii. Felicitări nouă. Numai noi ştim cât de mult am muncit. Sunt foarte mândru de noi. Sunt mândru şi de mine, pentru că visez la asta de când eram copil şi e foarte frumos.

Mă bucur să vă am pe toţi alături, o ţară în spate şi atât de mulţi care mă susţin. Vă datorez şi vouă asta. Mi-o datorez şi mie. Am făcut copilul din mine foarte fericit. N-oi fi eu cel mai matur din delegaţia noastră, dar cred că vorbesc în numele tuturor când spun că ne vom face copiii din noi mândri”.

Popovici a menţionat că se gândeşte acum doar la vacanţa pe care o va petrece într-un loc foarte departe şi unde este cald.

“Acum mă simt mult mai liniştit, m-am mai calmat, aseară tot nu am reuşit să dorm bine, dar asta de cât de entuziasmat eram, am simţit că mi s-a ridicat un bolovan de pe suflet când am terminat cu acest concurs, pentru că a fost o călătorie foarte grea. Au fost nişte ani foarte grei. Acum nu mă gândesc decât la vacanţa în care urmează să plec în scurt timp.

Mă simt mai împlinit, mai liniştit, mai calm şi mândru de mine. Îmi lipsea titlul ăsta. Asta nu înseamnă că mă voi culca pe o ureche. Pentru moment trebuie să mă relaxez. Trebue să ne separăm puţin şi să mă reculeg într-o vacanţă binemeritată undeva foarte departe şii unde este foarte cald”.

David Popovici a câştigat la Paris aurul olimpic la 200 m liber şi medalia de bronz la 100 m liber.

Ce a declarat antrenorul lui David Popovici

Antrenorul lui David Popovici, Adrian Rădulescu, a declarat, joi, la Casa României de la Paris, că toţi părinţii care îşi duc copiii la sport ar trebui să aibă o atitudine similară cu aceea pe care au avut-o părinţii campionului olimpic în urmă cu câţiva ani.

“Cred că un lucru foarte important este modul în care ne raportăm noi la sport. Ar trebui să avem mai multă răbdare. Să ne încurajăm copiii să facă sport, să avem mai multă răbdare cu ei şi să avem o abordare cum au avut părinţii lui David. Eu mi-aduc aminte o discuţie de-acum opt ani, în care Mihai, tatăl lui David, a venit şi mi-a spus următorul lucru: Adrian, eu cred că David poate să fie campion olimpic şi eu cred că tu poţi să-l duci acolo. Am văzut-o ca o dovadă de încredere. Toţi părinţii care-şi duc copiii la sport trebuie să aibă o atitudine similară”, a spus Rădulescu.

El a precizat că sportivii ar trebui să fie apreciaţi mai mult şi că oamenii ar trebui să fie mai reţinuţi în privinţa criticilor.

“Trebuie să ne străduim să visăm, să avem mai multă răbdare cu copiii şi cu sportivii, să îi apreciem mai mult, să le oferim mai multă atenţie, inclusiv juniorilor, să ne restrângem un pic când vine vorba de critici, să încercăm să nu fim mai analişti decât e cazul şi să încercăm să nu fim mai deştepţi decât suntem. Să facem fiecare ce ştie şi să încercăm să motivăm, nu să creăm presiune inutilă”.

Cu VOYO ai acces LIVE la canalele TVR și poți urmări Jocurile Olimpice de la Paris de oriunde vrei tu, pe orice device!

*Program disponibil prin retransmisia integrală și nealterată a canalelor TVR conform regulilor must-carry"

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: