România absurdă: internet bun, dar fără digitalizare. Interviu cu Bogdan de la Code4Romania

România este una dintre țările cu cel mai bun internet din lume, dar care stă foarte prost la capitolul digitalizare, un domeniu extrem de important, a cărui lipsă am simțit-o mai ales în 2020, anul în care ne-am lovit de pandemia de Sars-Cov-2.

De ce a eșuat, până acum, statul român în digitalizarea serviciilor? Bogdan Ivănel, CEO al Code4Romania, a fost invitat să vorbească despre acest subiect sensibil la ”Interviurile lui Vitalie”, o emisiune difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro și pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV.

Dacă nu știți încă ce este Code4Romania, deși este foarte posibil ca până acum să fi accesat unul dintre website-urile dezvoltate de ei, atunci aflață că este un ONG independent și apolitic, care a lansat multe platforme online de informare a populației, în diferite domenii, extrem de importante.

Este vorba despre un grup foarte mare de voluntari, aproape 2000 de oameni, care încearcă să facă din România o țară cu servicii publice mai bune. Până acum, acești voluntari au dezvoltat 21 de aplicații pentru societatea civilă și administrația publică, care pot fi accesate gratuit.

Ce notă ar da ei României, acum, la capitolul digitalizare?

”Cu siguranță nu o notă de trecere în momentul de față. Am venit cu soluții reactive, noi, ca țară, nu Code 4 România, dar niciodată nu am reușit să construim sisteme. Noi facem și paralela asta cu autostrăzi, cu infrastructura fizică. Nu am reușit să construim drumuri digitale care să ducă din punctul A în punctul B și să ajute cu adevărat cetățeanul.” - spune Bogdan Ivănel, CEO al Code4Romania.

Și totuși, România are un internet foarte rapid, dar nu are servicii publice digitalizarte. Care este explicația? Reprezentantul Code4Romania spune că ne lipsește un sistem care să ”pună în centru” acest obiectiv, al digitalizării.

”O să vă dau un exemplu. Chiar auzeam pe cineva din conducerea ANAF care spunea că aproape 90 % din serviciile ANAF sunt digitalizate. Nu pun la îndoială. Sunt sigur că cifra este corectă. Faptul că avem o tresărire când auzim cifra asta este pentru că această digitalizare nu ne-a ajutat cu adevărat cpe noi, ca cetățeni. Vorbim despre a pune elevul în centrul sistemului de învățământ, de a pune pacientul în centrul sistemului de sănătate, trebuie să vorbim tot mai mult și de a pune cetățeanul în centrul digitalizării și birocratul în centrul digitalizării. Să facem sistemele care chiar ajută. Pentru asta avem nevoie de proiectare. Pentru asta avem nevoie de niște oameni care se pricep să proiecteze aceste sisteme și care au și prijinul politic să o facă. Din păcate, ambele lucruri au lipsit. Au lipsit experți în proiectarea acestor sisteme și a lipsit și planning-ul de la nivel central.” - mai spune Bogdan.

Cum s-ar putea schimba în bine viața oamenilor după digitalizare?

Un exemplu de schimbare în bine a vieții publice, dat de Bogdan, este lansarea unui portal online care să centralizeze toate plângerile cetățenilor, toate nemulțumirile lor, indiferent de domeniul vizat.

”Sunt chestiuni absolut de confort. Haideți să ne imaginăm o interfață cu statul român, mult mai ușoară pentru toată lumea. Să ne imaginăm un portal unic de servicii, un portal unic de plângeri, de exemplu, pentru un cetățean român care nu trebuie să mai stea juma de zi pe zeci de site-uri, să înțeleagă să citească zeci de pagini, ca să știe unde să se ducă cu o cerere sau cu o plângere. Orice problemă ai avea, dacă am avea un portal unic de sesizări - și asta este una din soluțiile pe care noi am proiectat-o în ultimul an - poți să intri acolo, să nu te intereseze la ce autoritate trebuie să ajungi, să nu trebuiască să faci o cercetare pentru asta, să știi numai problema ta. Că cineva a lăsat gunoi în fața porții sau dacă ai găsit o groapă în drum sau că este o mașină parcată greșit sau că ai făcut o toxinfecție alimentară. Și prin acel portal, pe înțelesul tău să găsești care e problema și să trimiți o sesizare căreia ți se răspunde în timp util.” - a explicat CEO-ul Code4Romania în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”.

De altfel, NU tehnologia este o problemă în România, ci decizia politică. Până acum, politicienii nu s-au înghesuit să sprijine planul de digitalizare al țării.

”Am lucrat cu 4 guverne până acum, suntem la al 4-lea Guvern cu care încercăm să lucrăm și încercăm să-i convingem de reformele care trebuie făcute în procesul de digitalizare și de ecosistemele care trebuie construite aici. Face to face, până acum ne-am întâlnit cu un singur premier din cele 4 guverne cu care am lucrat, cu Guvernul Orban.” - spune Bogdan Ivănel.

El subliniază faptul că România nu duce lipsă de experți în tehnologie, ci doar de decizii la nivel de stat.

”La fel ca toate aceste proiecte de infrastructură critice pentru România, este nevoie de voință politică. Experții știu ce este de făcut pentru digitalizare. Trebuie doar să li se dea mână liberă și sprijinul politic pentru a face schimbare.” - mai spune el.

Code4Romania s-a născut după drama de la Colectiv

Ideea formării unui astfel de grup de voluntari, care să încerce să schimbe țara în bine, s-a născut după drama de la clubul Colectiv. Atunci, Bogdan, care trăia deja de câțiva ani în străinătate, s-a întrebat ce poate să facă pentru România.

”Dacă mă întrebai acum 6 ani dacă m-aș întoarce în România, răspnsul îl dădeam destul de repede: nu. Locuisem deja 11 ani în străinătate, între vârsta de 19 ani și vârsta de 30 de ani, taman perioada formativă. Era acasă, din foarte multe puncte de vedere, pentru mine acoloâ. Între timp s-a întâmplat Colectiv, pentru mine ca și pentru mulți din generația mea și nu numai a fost un punct de cotitură în viețile noastre. A fost, cel puțin pentru mine, în care m-am întrebat, OK, ce pot să fac eu mai mult pentru cei de acasă. Nici în momentul respectiv nu eram gata să mă întorc. Între timp al lansat proiectul Code 4 Romania, în 2016, imediat după Colectiv. După o lună de zile erau 50 de oameni. În ziua în care am lansat ideea public au venit 400 de cereri de voluntariat și pur și simplu m-am simțit foarte responsabilizat de cei care au venit alături de mine. Și am zis, dacă ei sunt gata să pună orele astea de muncă, dacă ei sunt gata să facă sacrificiul ăsta pentru o Românie ceva mai bună, vreau să fiu și eu acolo alături de ei. Îmi iau foarte mult energia din interiorul comunității. Avem aproape 2000 de voluntari, ceea ce înseamnă a 2-a cea mai mare comunitate de tehnologie civică din lume. Nu este puțin lucru pentru o țară de mărimea României și o țară de puterea României.” - a mai spus CEO-ul Code4Romania.

