Aida Economu, actrița din serialul Profu`: ”Nu mi-am dorit niciodată să fiu profesor”

Aida Economu, actrița care o interpretează pe profesoara ”Ana Casian” în serialul ”Profu`” a vorbit despre actorie, pandemie și responsabilitate într-un interviu realizat de Vitalie Cojocari, difuzat exclusiv pe www.stirileprotv.ro.

Aida Economu este actrița pe care românii o știu din producțiile ”Eu când vreau să fluier, fluier”, ”București NonStop”, ”Minte-mă frumos în Centru Vechi”, ”Umbre”, dar și din serialul ”Triplusec”.

Atunci când vine vorba despre persoane publice care nu respectă regulile privind prevenirea îmbolnăvirilor cu Covid-19, atât actori, dar și din alte categorii, Aida spune că fiecare este responsabil pentru acțiunile sale.

”Fiecare este liber să hotărască pentru el. Asta cu masca, din ce știu eu este ilegal. Te amendează. Scurt pe 2. Nu e ce cred eu sau Icsulescu. Dacă mergi pe stradă fără mască ești amendat, dacă intri undeva fără mască ești amendat. Poți să stai fără mască la tine acasă sau la tin e în curte. Asta cu vaccinul, fiecare face ce vrea și hotărăște ce este mai bine pentru el. Ce pot să spun este că am o părere mai bună despre vaccin decât despre virus.” - a spus ea în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”.

Actrița spune că se va vaccina împotriva Covid-19, însă nu vrea să încurajeze public vaccinarea, deoarece nu deține ”adevărul absolut”.

”Sunt genul care zice alegeți voi, pentru că nu dețin adevărul absolut la nimic. Știu ce e bine pentru mine și ce cred eu că e bine pentru mine și apropiații mei. Și pentru meseria mea.” - mai spune ea.

Aida, care o joacă pe ”profa”, nu și-a dorit niciodată să fie profesoară

Aida, care o joacă atât de bine pe ”profa” din serialul ”Profu”, nu și-a dorit niciodată să fie profesoară.

Vitalie Cojocari: Deci nu te-ai vedea într-o școală?

Aida Economu: ”Nu, nu, categoric nu. Nu mi-am dorit niciodată. Faptul că am terminat psihologie, psiho-pedagogie specială, mai precis, și că a trebuit să fac practica pedagogică, care m-a bucurat extrem de tare, altfel, practica pedagogică pe care am făcut-o în școala specială, nu cea de la liceu, în rest nu mi-am dorit niciodată să fiu profesor.”

De asemenea, actrița are o părere ... nu îi vede cu ochi buni pe tinerii ”din ziua de azi”, deoarece mulți dintre ei sunt foarte preocupați de bunurile materiale, în loc să fie atrași de cele morale.

”Eu am mers 4 ani de zile la liceu, iarnă de iarnă, cu aceeași geacă, nu pentru că părinții mei nu ar fi avut posibilități financiare, căci aveau, ci pentru că am avut grijă de geaca aia, era o geacă bună și pentru că nu conta să mă duc îmbrăcat altfel zi de zi la școală sau să demonstrez colegilor că am nu știu ce pantofi de la nu știu ce brand sau nu știu ce colaborare - bine, cred că nici nu existau în perioada aia. Chiar și așa, nu exista chestia asta materială. Noi ne întreceam în alte chestii. O să par o babă comunistă sută la sută, dar ne întreceam în alte chestii: ce citeam, în ce vedeam și așa mai departe. Adică nu exista să-ți iei film de pe torenți sau nu exista Youtube-ul. Mergeai la cinema, plăteai bilet și de multe ori îl plăteai din banii de buzunar de școală”. - a mai spus Aida pentru Știrile Pro TV.

Aida Economu: ”Da, mi-e frică de oameni, în anumite contexte”

Actrița a trecut printr-o experiență foarte neplăcută în perioada adolescenței, fapt care i-a marcat existența până în prezent. Ea spune că foarte mult timp a umblat cu un spray paralizant în geantă de care nu se despărțea nicio clipă, deoarece îi era teamă să meargă pe stradă.

”Cred că după câțiva ani buni am renunțat la spray-ul paralizant cu care umblam în buzunar, orice ar fi fost, în geantă. Și vara mergeam pe stradă ținând mâna în geantă pe spray.” - spune ea.

Clipele grele prin care a trecut chiar înainte să înceapă facultatea au avut un impact greu asupra ei, dar a reușit să treacă peste aceste dificultăți inclusiv cu ajutorul prietenilor săi.

”S-a întâmplat exact înainte să intru la facultatea asta. Am trecut cu greu și cu ajutorul celorlalți care au avut răbdare cu mine. Și acum, de exemplu, când plec de la o petrecere, fie cine mă așteaptă acasă fie rog pe cineva de la petrecere, băi, te sun când ajung în fața scării cât să intru în scară. Sau ceva. Și oamenii au avut răbdare cu mine în sensul ăsta, ceea ce e mare lucru, pentru că sunt oameni care ar putea să nu înțeleagă că ție la 11 seara sau 10 seara ți-e frică pe stradă. Zic hai mă, termină cu prostiile.” - povestește Aida.

Pro TV

Acum, ea recunoaște că îi este frică de oameni ”în anumite contexte” și spune că nu mai judecă lumea ”după aparențe”, după felul cum arată.

”Da, mi-e frică de oameni, repet, în anumite contexte. În anumite contexte îmi e frică. Nu sunt confortabilă să intru cu oameni pe care nu-i cunosc în lift. Omul care m-a atacat puteai să fii tu. Deci era un băiat absolut normal, mirosea și a colonie, mi-aduc aminte perfect, că eram .. m-am luptat cu el, știi. Mi-a rămas parfumul lui pe mână, cumva. Asta zic, eu nu mai pot acum să triez. Ăla pare cumva, nu mai judec oamenii după aparențe. Ăla pare așa, ar putea să mă atace. Băiatul ăsta e la sacou, nu mă atacă. Nu mai am asta, mi-e frică oricum.” - mai spune actrița din Profu.

Sezonul doi din serialul Profu’ se întoarce la PRO TV din 11 februarie, de la ora 21:30.

Legătura dintre personajele interpretate de Aida Economu și Andi Vasluianu capătă noi forme, iar relația dintre Ana și Mișu va ajunge la un alt nivel. Vor descoperi unele lucruri, vor avea curaj și vor îndrăzni mai mult.