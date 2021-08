Ședință la Guvern pe tema creșterii facturilor la energie: ”Vom lua cele mai dure măsuri”

Premierul Florin Cîțu i-a convocat, marți, în ședință la Palatul Victoria pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, dar și reprezentanți ai ANRE, Transelectrica, OPCOM și Consiliului Concurenței.

Motivul acestor discuții este legat de creșterea prețurilor la energie.

Piaţa de energie a fost liberalizată de la 1 ianuarie, iar, între timp, facturile au explodat. Energia electrică costă acum mai mult cu 25% mai mult faţă de vara anului trecut, arată datele statistice.

Premierul vrea acum explicaţii de la autorităţile din domeniu.

”Eu când am vorbit de reforma companiilor de stat am fost foarte clar, ineficiențe nu vreau să fie transferate asupra consumatorului. Nu vreau să descoperim că o parte din creșterea facturii - și de asta am și chemat și ANPC-ul aici - o parte din creșterea facturii la consumatorul final se datorează din transferul unor ineficiențe ale companiilor de stat către consumatorul final. Dacă așa ceva se întâmplă și găsim așa ceva, vom lua cele mai dure măsuri. Acesta este mesajul meu foarte clar, nu vreau ca nimeni dintre companii să profite de această situație, să-și umfle profiturile de o situație conjuncturală.” - a spus premierul Cîțu la începutul ședinței.

El a anunţat că preţurile la energie nu vor fi plafonate şi a subliniat că România are nevoie de independenţă energetică.

"Există o îngrijorare în spaţiul public care se accentuează în ceea ce priveşte preţurile la energie, în special pentru că vine sezonul de iarnă - plata facturilor - şi atunci trebuie să venim cu soluţii. Bineînţeles că soluţia asupra preţurilor nu poate să vină de la premier, trebuie să găsim soluţia împreună. Vă spun din capul locului că nu vom interveni pentru a plafona preţurile, asta ca să fie foarte clar", a declarat premierul, la Guvern.

El a arătat că preţurile la energie au crescut peste tot în Uniunea Europeană.

"Eu sunt gata să-mi asum acest obiectiv, împreună cu dumneavoastră, că este clar că avem nevoie de o independenţă energetică a României. Asta am înţeles eu din ceea ce s-a întâmplat în această perioadă. O creştere a consumului - a trebuit să creştem importul şi suntem dependenţi de preţul energiei în Uniunea Europeană. Am văzut că în Spania s-au triplat preţurile, dar noi avem resursele pentru a avea independenţa energetică a României şi atunci trebuie să creştem capacitatea de producţie, avem câteva programe la care lucrăm deja, dar este important pentru această guvernare şi îmi asum acest obiectiv de a atinge independenţa energetică a României", a adăugat Cîţu.

Șeful Guvernului a mai spus că Executivul pe care îl conduce își va ”asuma” adoptarea Legii consumatorului vulnerabil, care, deși a fost inițiată din 2012...a stat prin Parlament, deoarece nicio guvernare nu a vrut să o adopte.

”Ne asumăm noi acest lucru”, a mai spus Cîțu.

Planul este ca cei mai vulnerabili consumatori, cu venituri mici, să primească sprijin după ce mulți au acumulat restanțe uriașe.

Guvernul estimează că sunt 400.000 de consumatori vulnerabili care vor putea primi ajutor şi pentru plata electricităţii, dar şi a gazelor.