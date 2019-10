Interviu cu ”Celentano”: ”Aș vrea să joc și roluri dramatice, asasin de bebeluși!”

Actorul Adrian Văncică, cunoscut pentru rolul său din serialul ”Las Fierbinți”, unde îl interpretează cu mare autenticitate pe Celentano, a stat de vorbă cu corespondentul Pro TV Vitalie Cojocari despre popularitatea acestui personaj și nu numai.

Văncică a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, Facultatea de Teatru, la clasa prof. univ. dr. Mircea Albulescu.

El spune că acum nu mai ia atât de serios teatrul, așa cum o făcea în urmă cu 20 de ani. Și la fel procedează și cu viața, nu o mai ia în serios, pentru dacă că o iei prea în serios ... ”ajungi într-un șir de depresii”.

”Nu știu dacă mai iau atât de în serios chestia asta cu teatrul. Atunci o luam foarte în serios. Reușiseră să-mi bage în cap, în școală, cu scândura sfântă, meseria sacră .. cu astea. Vezi, eu îmi luam meseria în serios, acuma și viața mi se pare o glumă, nu știu. M-am schimbat. E o glumă, viața e așa .. nici nu știi când se termină, câteodată prea repede. Știu, tu o să zici, da, dar la glumă se vede, și în viață e plin de boli și de d-astea .. Așa, și? De ce să nu râdem de orice? Trece prea repede viața. Dacă o iei prea în serios cred că ajungi într-un șir de depresii, nu într-o depresie.” - spune cunoscutul actor.

Întrebat de corespondentul Pro TV Vitalie Cojocari dacă se consideră mai mult un actor de comedie sau ”de filme serioase”, ”Celentano” a ținut să sublinieze diferența dintre actor și comediant.

”În franceză există 2 termeni pentru actor. Este acteur și comedien. Comedien este termenul care arată faptul că ești un actor foarte bun, adică din punctul meu de vedere mi se pare mult mai greu să faci comedie decât dramă. Dramă, dacă știi să te așezi unde trebuie, și-a venit și lumina în ochi, a venit și lacrima, ai o privire cum o ai, ești .. La comedie e știință. Albulescu, profesorul nostru, avea vorba asta, comedie-farmacie. Trebuie să știi cât să pui, ca la medicină. Veninul poate să te salveze, dar dacă pui prea mult poate să te și omoare.”

De altfel, Adrian Văncică își dorește mult să obțină și un rol dramatic, pentru că simte că a ”acumulat o forță”.

Adrian Văncică: ”Eu sunt distribuit foarte mult în comedii, din păcate. Eu aș vrea să joc și roluri din astea dramatice. Adică, de atâta timp făcând și stand-up, făcând și serialul, făcând și la teatru atâtea comedii, am acumulat în mine o forță pentru personajele astea dramatice. Aș juca chestii din astea oribile, nu știu, asasini de bebeluși, ceva, nu știu, mi-aș asuma niște nebunii din astea. Nu o să am unde, dar aș face chestia asta. Nu știu ce fel de actor sunt.”

Vitalie Cojocari: Deci ești comediant?

Adrian Văncică: ”Cred că da.”

Sunt și români care îl urăsc pe Celentano

Cât despre mult iubitul personaj Celentano din serialul ”Las Fierbinți”, difuzat la Pro TV, actorul spune că - în ciuda popularității sale - sunt și români care îl urăsc pe Celentanto.

”Sunt și unii care-l urăsc. Adică eu am o mătușă care nu se uită la serialul ăsta și mai ales la mine, pentru că a avut un bărbat bețiv care o bătea și a zis eu nu mai vreau să văd bețivi în viața mea, nici măcar la televizor. Da, dar e comedie, de râs ... Nu mă interesează! Mi s-a întâmplat de multe ori să zică, bă, cum ești tu, zici că ești tata. Bă, cum faci tu făcea și nu știu cine. Nu știu, cred că Celentano este simpatic în filosofia asta, pseudo-filosofia pe care o are el în cap. I se pare că le știe și așa mai departe. Cred că e un personaj simpatic, de-aia s-a lipit lumea de el.” - spune Adrian Văncică.

În opinia sa, Celentanto este diferit de ”Cetățeanul turmentat” din ”O scrisoare pierdută”, care este tot un bețiv simpatic, dar care nu are răspunsuri, ci doar întrebări.

Adrian Văncică: ”Nu e cetățeanul turmentat. E mult mai deștept decât cetățeanul turmentat, el are răspunsuri. Cetățeanul turmentat avea întrebări. Unde-i scrisoarea? Eu cu cine votez? Celentano are răspunsuri, e un alt tip de bețiv.

Vitalie Cojocari: Dă-mi niște răspunsuri de-ale lui Celentano.

Adrian Văncică: Păi ia și tu niște episoade și uită-te la ele. Dar toate sunt pe genul „ai ieșit din porumb și te-ai c***t în drum„ ..”

Cum a scrisă celebra poezie de 1 Decembrie a lui Celentano, care a emoționat milioane de români

Pe 1 decembrie 2016, la Pro TV a fost difuzat în direct un moment special: o poezie scrisă și recitată de Celentano. Acest moment i-a facut pe mulți români să plângă, lucru marturisit și în miile de comentarii lăsate pe pagina oficiala de Facebook a serialului.

Actorul i-a mărturisit corepondentului Pro TV că a scris versurile în 2 ore. El este de părere că acest moment a avut un așa de mare succes pentru că a fost plin de emoție.

Adrian Văncică: ”Am scris poezia aia, mi-a luat cam 2 ore, cred, să o scriu. Am avut un singur vers pe care l-am modificat și tu o să mă întrebi care și eu n-o să spun. (...)

Păi avea emoție (poezia, n.red.). De multe ori și cumpărăturile pe care le faci, s-au făcut statistici, vreo 70 % e procentul, și cumpărăturile pe care le faci sunt pe emoție. Un ceas că îți aduci aminte că îl are nu știu cine. O cămașă că îmi aduce aminte de ceva. Multe cumpărături sunt pe emoție.”

Vitalie Cojocari: Explică-mi emoția lui Celentano.

Adrian Văncică: ”E neputința lui de a schimba niște lucruri. Da. Ce ai fost și ce ai ajuns, că dau bucuria-n plâns. Sau veselia, că nu mai știu cum era. Păi asta nu e trist? Nu e trist?”

Inițial, autorii serialului Las Fierbinți s-au gândit să-l pună pe Mihai Mărgineanu în rolul lui Celentano, însă acesta nu este actor de meserie, așa cum este Adrian Văncică, iar rolul de ”bețiv” este unul dificil.

Vitalie Cojocari: Cum ai ajuns la el? Ai vorbit cu mulți bețivi, te-ai îmbătat, care a fost procesul să ajungi să-l vedem pe Celentano așa cum îl vedem acum?

Adrian Văncică: ”Știu că ție și se pare că stai de vorbă cu o portocală, dar eu sunt actor. Mi-am făcut meseria.”

Vitalie Cojocari: Știu asta, dar cum?

Adrian Văncică: ”Nu pot să spun, că intri deja în bucătăria mea. Am studiat, am văzut și film, am căutat să văd cum joacă unii bețivi. De asta n-a fost Mărgineanu, pentru că beția e greu de jucat pentru un actor, darămite pentru cineva care nu e actor . Și am găsit un drum. Celentano în primul sezon avea câteva apariții , apoi lucrurile au evoluat firesc. Bă, e bun, merge, hai să ... și a devenit unul din personajele care duc episoade.”

Amuzat, actorul mai spune că nu a fost nevoie să meargă prin cârciumi ca să se documenteze în privința interpretării personajului Celentanto. A fost suficient să coboare în fața blocului ...

Adrian Văncică: ”Nu faci un personaj din ăsta din citit, faci din observație. Să vezi niște oameni cum se comportă la băutură. Ești de acord, îți place, ți se pare interesant ..”

Vitalie Cojocari: Te-ai dus prin baruri?

Adrian Văncică: ”Nu mă, ce dracu, mă, am ieșit în fața blocului. De unde să te duci prin baruri, ce-ai?”