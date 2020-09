Interviu cu Andi Vasluianu despre film și pandemie: Noi, actorii, suntem mai în pericol

Actorul Andi Vasluianu a fost invitatul lui Vitalie Cojocari, în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, transmisă exclusiv pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV și pe www.stirileprotv.ro.

Cunoscutul actor, care poate fi văzut în serialele Videochat și Profu’, difuzate la Pro TV, a vorbit despre importanța punctualității în viață, despre noul coronavirus și despre filmul românesc.

Andi spune că punctualitatea sa este binecunoscută în rândul colegilor săi de la filmări, iar unii prieteni chiar încearcă să-l depășescă la acest capitol, dar ... fără succes.

De ce este punctualitatea atât de importantă pentru el? ”E o chestie de respect”, spune el. Mai mult, actorul susține că nu i s-a întâmplat niciodată să întârzie.

”Niciodată. Nu știu dacă mi s-a întâmplat vreodată. Da. Am o problemă. Și de obicei, colegii știu că, fiind punctual, se oftică. Am un prieten regizor care de fiecare dată încearcă să ajungă înaintea mea și nu reușește. De fiecare dată ... mai bine ajung mai devreme. Asta e.. și cred că este o chestie de respect, pur și simplu, cred foarte mult în asta. E ca și cum i-ș fi dat cuvântul că ne vedem și eu să nu fi venit. Așa e și punctualitatea pentru mine. Dacă am zis .. ori aia ori aia trebuie să fie.” - spune actorul în interviul acordat corespondentului PRO TV Vitalie Cojocari

Cum se protejează Andi Vasluianu de riscul îmbolnăvirii cu Covid-19

În această perioadă foarte riscantă pentru fiecare, din punctul de vedere al posibilității infectării cu Covid-19, Andi Vasluianu spune că încearcă să iasă cât mai puțin din casă - bineînțeles, cu excepția situațiilor când trebuie să muncească.

Andi Vasluianu: ”Nu ies foarte mult. Adică în afară de filmări sau dacă am o repetiție, un spectacol, cel puțin deocamdată l-am avut în spațiu deschis, la Grădina Herăstrău, n-am prea ieșit.”

Vitalie Cojocari: Când ieși, mască?

Andi Vasluianu: ”Clar, clar. P-afară nu tot timpul, de ce să mint, dar în interior de cele mai multe ori”.

Sunt unii care cred că Ion Iliescu e încă președinte

Întrebat cum comentează faptul că există unii oameni care nu cred în existența noului coronavirus, care, până acum, a provocat peste 860.000 de decese, Andi a subliniat faptul că, în unele zone ale României - din cauza lipsei de informare - există persoane care cred că Ion Iliescu este în continuare președinte al României, acum, în 2020.

Andi Vasluianu: ”Sunt foarte mulți care cred că sunt în anul 2013, adică sunt omeni care cred că sunt în alt an. Sunt unii oameni pe la țară care dacă îi întrebi cred că Ion Iliescu e încă președintele României. Sunt mulți care trăiesc în spații paralele. Fiecare e informat sau nu e informat. Nu zic acum să ne panicăm, nu creăm nici extrema cealaltă în care trebuie să fim țiplă și să fie totul steril, nu, nici aia nu mi-e clară. Nu, nu sunt ipohondru deloc. Și mai cred că oricum există un risc mare să căpătăm toți acest virus, în ultimă instanță.”

Vitalie Cojocari: De ce ți-ai creat această părere?

Andi Vasluianu: ”Pentru că va trebui să învățăm să trăim cu el, într-un fel sau altul. Și s-ar putea să-l luăm, unii, s-ar putea să scăpăm, nu știu, habar n-am, nu știu ce urmează să se întâmple, dar nu-mi plac extremele în general. Nu-mi place nici să mă duc în zona în care nu cred în chestia asta, nici în zona în care tot ce mișcă mă poate îmbolnăvi.”

Ce a însemnat perioada de pandemie pentru Andi Vasluianu, în calitate de actor

”A fost o pauză. A fost o pauză binevenită la momentul respectiv, adică abia terminaserăm filmările la Profu, pentru sezonul 2, și eram destul de obosit, aveam nevoie să mă așez. Și a venit la câteva zile după ce am terminat filmările, s-a instituit starea de urgență și am zis ok. La început am zis, oh, ce bine, stau o perioadă acasă, dar nu știam exact cât, după care am trebăluit prin curte, am stat cu familia mult. A fost ceva interesant. Nu mai știu cu cine vorbeam de relaționarea asta umană. Mi se pare că a devenit un pic mai importantă acum, adică, paradoxal, online-ul a fost în floare în perioada asta, și Zoom-ul și toate astea, care au înflorit așa, rapid, în același timp, oamenii au simțit o nevoie extraordinară de a sta de vorbă mai mult. Adică am întâlnit oameni pe care nu-i mai văzusem de atâta timp și aveam chef să stăm la o masă și să vorbim. Să vorbim vrute și nevrute, ce s-a întâmplat cu fiecare în interior sau în exterior, ce i s-a întâmplat pe toată perioada sta.. A ieșit la suprafață, nevoia asta, mai degrabă. Adică toți cei care au stat acasă, unii, săracii, au stat chiar singuri într-un apartament, alții într-un apartament și cu copii, și au avut nevoie de comunicare asta. Cred că se întâmplă o schimbare, nu știu exact dacă la nivel general, dar sunt foarte mulți oameni care au avut nevoie de o ieșire din asta, de a sta și a lăsa puțin virtualul în pace. Adică e o nevoie de a se îndepărta de zona asta, online, și de virtual în general.”

”Noi, actorii, suntem mai în pericol”

Andi Vasluianu este unul dintre cei care, alături de alți actori, precum Marius Vizante, a transmis autorităților o scrisoare deschisă în care a cerut deschiderea teatrelor, a cinematografelor și a sălilor de spectacol.

El spune că spectatorii care vin la un teatru pot fi responsabili când vine vorba despre respectarea măsurilor de protecție, mai ales că, în opinia sa, cei care riscă ai mult sunt, de fapt, actorii, care, prin natura meseriei, sunt obligați uneori să nu țină cont de distanțare.

” ... aici e partea cealaltă, extrema, pe care eu nu o înțeleg. Adică dacă tu deschizi păcănelele, deschizi, eu știu, bisericile, deschizi o grămadă de lucruri, deschizi și sălile de sport și așa mai departe, și teatrele sunt atât de periculoase, unde, după părerea mea, ar putea să monitorizezi mult mai în amănunt ce se întâmplă cu un spectator care intră într-o sală de teatru sau de cinema - pe lângă temperatura pe care o iei, și așa mai departe, să aibă mască, astea se pot verifica mai ușor la teatru sau la cinema decât în alte locuri, și cred că oamenii care vor să vină la teatru sau la cinema, sunt puțin mai responsabili. Nu știu. Cred. Să mă ierte cei care nu frecventează teatrele, dar cred că sunt niște oameni care au o anumită responsabilitate. Asta mi s-a părut, diferența asta, care nu avea niciun argument plauzibil, științific. E adevărat că noi, actorii, suntem mai în pericol, dacă vrei, pentru că, într-adevăr, fiind pe scenă, spectacolele pe care le avem de jucat, s-ar putea ca apropierea să fie mai mare și aș mai departe, dar pe care ne-o asumăm. Și evident, faci test Covid, cum am făcut și la filmări, toată lumea, toată echipa. Și totul a fost în regulă, ne-am apucat de treabă, nimeni nu s-a îmbolnăvit, s-a păstrat totul cu dezinfectant, cu toate cele..toate măsurile au fost respectate. Așa se poate întâmpla și la teatru.” - a mai spus actorul în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”.