Elon Musk, despre alegerile din România: ”Cum să nu fie un dictator?”. Reacția, după susținerea fasciștilor din Germania

Realizatorul Mario Nawfal, care găzduieşte cel mai mai show de pe X (fost Twitter), s-a referit într-o postare pe reţeaua de socializare la situaţia alegerilor prezidenţiale din România, apreciind că acestea ”se desfăşurau normal până când instanţa supremă a anulat rezultatele, invocând o presupusă «interferenţă rusă»”.

How can a judge cancel an election and not be considered a dictator? https://t.co/Byex53wB96