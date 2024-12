Elena Lasconi: „Noi ne dorim să fim la guvernare, ei nu ne doresc pe noi. Adică nu negociem nimic?”

”Noi ne dorim să fim la guvernare, ei nu ne doresc pe noi”, a declarat Lasconi. Referindu-se la cele opt puncte pe care le-a cerut liderilor politici, Lasconi susţine că totul era negociabil, însă preşedinţii celorlalte partide pro-europene nu au dorit să negocieze nimic.

”Noi ne dorim să fim la guvernare, ei nu ne doresc pe noi. Bineînţeles că ei o să spună exact invers (…) Noi ne dorim să să guvernăm şi avem oameni foarte buni pentru asta”, a declarat, vineri seară, Elena Lasconi.

Lasconi s-a referit şi la aşa-numitul ”ultimatum” pe care liderii politici afirmă că l-ar fi primit de la USR.

”Cele opt puncte pe care noi le-am printat şi le-am dus acolo nu erau o premieră. Noi am discutat inclusiv în prima zi de negocieri despre aceste puncte (…) Adică nu negociem nimic ?! Noi am venit cu opt puncte, puteau să spună «suntem de accord cu trei». Era negociabil”, a mai declarat Lasconi.

Preşedintele USR crede că negocierile cu USR s-au terminat încă din prima zi, întrucât formaţiunea nu a fost dorită la guvernare.

”Eu consider deja că PNL-ul este pesedizat (…)Credeţi-mă că domnul Bolojan cred că este acum preşedintele interimar al PNL pentru că l-am ajutat. Am fost primul politician care a vorbit descris despre faptul că consider că domnul Bolojan ar putea să fie un prim-ministru foarte bun. Cred că ştie multă lume că Iohannis nu îl agreează pe domnul Bolojan şi probabil că acest lucru nu s-ar fi întâmplat în era Iohannis, care vedem că continuă”, a mai afirmat Elena Lasconi.

