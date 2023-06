„Ziua Copilului a început tragic”. Rusia a bombardat Kievul de 1 iunie. Doi copii au fost uciși

"Trei persoane au murit şi patru au fost rănite în districtul Desnianskii", a scris administraţia militară a Kievului pe aplicaţia Telegram.

"Printre cei trei morţi din districtul Desnianskii, se numărau doi copii (de 5-6 şi 12-13 ani)", potrivit aceleiaşi surse.

Kliciko a explicat pe Telegram: "Potrivit primelor rapoarte ale salvatorilor, au fost găsiţi trei morţi, dintre care doi copii, şi patru răniţi" în această parte a Kievului.

Ambasadorul UE în Ucraina, Matti Maasikas, a reacționat la atacul cu rachetă pe timp de noapte din capitala Ucrainei. El a declarat că Ziua Copilului „a început în mod tragic la Kiev, unde cel puțin 2 copii au murit dimineața devreme în urma atacurilor aeriene rusești”.

#Childrensday started tragically in Kyiv, where Russian air attacks killed at least 2 children early morning.