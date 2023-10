„Telefoanele persoanelor ucise de Rusia au continuat să sune”. 55 de civili au murit într-un sătuc ucrainean | Video

Cel puțin 55 de persoane au fost ucise în bombardamentul, care a lovit o cafenea și un magazin în timp ce avea loc o slujbă de pomenire.

Printre morți se număra și un băiețel de șase ani.

Anton Gerashchenko: „Imaginați-vă persoanele de la celălalt capăt care tot încercat să afle dacă cei dragi sunt în siguranță”.

The aftermath of yesterday's Russian missile strike on Groza village in Kharkiv region.

The phones of the people killed by Russia kept ringing. Imagine the person on the other end who kept trying to find out if their loved ones were safe.

Look at the scale of destruction in the… pic.twitter.com/neO1CcA8DR