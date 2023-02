„Orașul morții” din Turcia. Blocurile în care locuiau sute de familii s-au trasnformat într-un mormânt comun imens

Cei care au căutat în moloz cu mâinile goale compară locul cu un mormânt imens, după ce blocuri pline cu sute de adulți și copii s-au făcut praf și pulbere.

Martor la suferința de după a familiilor care își plâng acum morții, este corespondentul Știrile PRO TV Cosmin Stan.

Cadavrele înșirate pe caldarâm au devenit o imagine obișnuită la Adiyaman, după cutremurul de luni dimineață. În toate aceste zile scurse după catastrofă nu a fost găsit niciun om în viață. Salvatorii ar fi ajuns mult prea tărziu.

Cosmin Stan: „Scene cumplite se desfășoară în Adiyaman, un oraș de 267.000 de locuitori aflat la 170 kilometri în est de Gaziantep. 25% din oraș a fost distrus și oamenii își plâng morții chiar în lângă ruine. În spatele meu sunt mai mulți oameni care plâng lângă cei pierduți".

Soț și soție: „Bine nu suntem deloc. Toată lumea a murit, nimeni n-a mai rămas în viață. Afară dormim toată noaptea. Familia nimănui nu a mai supraviețuit. Toată lumea a murit".

Localnică: „Dormim sub cerul liber. Sora mea a murit în bloc. Azi-noapte a plouat, a fost frig, am stat și am așteptat".

Localnic: „Oamenii spun că întreaga familie a murit în urma cutremurului. Nimic nu a mai rămas. Nu știu cum a putut să fie cutremurul ăsta...nimic n-a mai rămas în urmă”.

Distrugerile din Adiyaman sunt terfiante

Cosmin Stan: „La fiecare pas sunt blocuri făcute una cu pământul. La fiecare colț sunt zeci de vieți îngropate în ruine. Până ieri, spun localnicii, de sub toate mormanele de moloz încă se mai auzeau voci”.

Voluntarii au încercat să dea o mână de ajutor, însă au fost copleșiți de situație.

Voluntar din Rusia: „În clădire locuiau numai familii. La ora aceea majoritatea dormeau. Am scos un băiețel de 13 ani care a fost strivit în timp ce dormea. Practic blocul este un cimitir, un mormânt. Tot în acest bloc, într-un apartament, am găsit în pat striviți o mama cu băiețelul ei de opt ani. Îl ținea strâns în brațe, copilul avea un zâmbet pe față. Pe stradă miroase numai a cadavru. E clar că ne-am trezit prea târziu. Nu mai avem ce face".

Cosmin Stan: „Este haos total. Ambulanțele care sunt locate în trafic încearcă să ajungă, deși Adiyama este renumit ca orașul morților pentru că, în fiecare bloc sunt morți”.

Nici acum, după patru zile, nu sunt suficiente echipe de salvare care să caute în ruinele zecilor de clădiri prăbușite. Cei mai mulți scormonesc cu mâinile goale în moloz.

Cosmin Stan: „Dacă nu sunt prăbușite total, atunci blocurile sunt serios avariate și cu siguranță că nimeni nu se va mai întoarce să locuiască aici vreodată”.

Polițiștii puțini la număr nu mai fac față strigătelor de ajutor

Cosmin Stan: „O altă problemă care a apărut în zonele devastate este cea a hoților. Doi indivizi au fost prinși iesind cu televizoare dintr-un bloc”.

Cei care au supraviețuit caută disperați apă și mâncare, iar mulți dintre ei nu au nici adăpost, așa că stau în ger, pe străzi.

Viața pare paralizată total în orășelul de 260.000 de locuitori. Străzi multe sunt blocate, iar oamenii nu au încă, după patru zile, nici apă, nici curent și nici gaze.

Localnic: „Ne spălam cu ce putem și ne încălzim la focul pe care îl facem pe stradă”.

Ilknur Pintilie, corespondent Știrile PRO TV: „Pentru că forțele de ordine sunt foarte puține, iar autoritățile nu mai fac față, localniicii s-au adunat la fiecare colț de stradă”.

Abia joi a fost instalată o primă tabăra pentru cei fără adăpost și tot astăzi primele camioane cu ajutoare au început să sosească și la Adiyaman.

