„Numele meu este Kovid și nu sunt un virus”: cum s-a schimbat viața unui „omonim” în timpul pandemiei

Deși a avea un nume comun poate crea multă confuzie în viața noastră de zi cu zi, un bărbat pe nume Kovid a fost în centrul atenției în mijlocul pandemiei de Covid-19. Cu toate acestea, fără să fie jignit sau să fie blocat de nenumăratele glume la adresa lui, el s-a bucurat de acest ”privilegiu” .

Când a lovit pandemia, Kovid Kapoor, co-fondatorul site-ului de planificare a călătoriilor Holidify, a apelat la Twitter pentru a publica o mărturie: „Numele meu este Kovid și nu sunt un virus”. Cu toate acestea, confuzia nu a încetat să apară.

„Viitoarele mele călătorii în străinătate vor fi distractive!”, a scris el pe Twitter, cu o postare care a primit 40.000 de „like-uri” și a fost redistribuită de 4.000 de ori, adăugând că, dacă prenumele lui l-a ajutat să spargă gheața la întâlniri, pe de altă parte, atunci când s-a dus să comande o cafea, a cerut ca prenumele lui să nu fie anunțat tuturor.

My name is Kovid and I'm not a virus ????#COVID2019 #coronavirusus