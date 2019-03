„Ne-au dat o pizza, iar apoi ne-au anulat zborul”. Ce a făcut o familie rămasă pe aeroport

Barrai, împreună cu familia sa, erau pe punctul de a se îmbarca în cursa cu ruta Detroit-Dublin, în momentul în care au fost anunțați că aceasta s-a amânat, potrivit BBC.

După mai multe ore de așteptări, Barrai a decis să întrebe ce se întâmplă și dacă își va pierde banii.

„Mi s-a spus că acest lucru nu se va întâmpla și ne-a dat o pizza. Femeia a spus atunci că este posibil ca avionul să își reia cursa în următoarele 15 minute, însă la scurt timp, s-a anunțat anularea zborului”, spune Barrai.

Bărbatul și-a luat familia și au mers la un hotel pentru a se odihni și a început să caute o altă cursă către Dublin.

@wow_air cancels flight to Dublin from Detroit at the last minute, looks like the company has gone bust. Any chance you can accommodate a family of four on @AerLingus out of Chicago or Tornado tomorrow the 28th. You would make this little girl Maeve very happy to see her cousins pic.twitter.com/jMnmWSh6zI