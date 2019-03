Cum încearcă o mamă să le arate copiilor ce înseamnă „valoare banilor”. GALERIE FOTO

Facebook.com

O mamă care a plecat cu familia sa în vacanță a mărturisit că și-a luat bilete la clasa întâi, în timp ce copiii și soțul ei au zburat la Clasa economică, timp de zece ore.

Naomi Isted din Anglia este plătită să călătorească în destnații exotice din întreaga lume, pentru a scrie pe blogul său despre experiența trăită, potrivit Mirror.

Vedeți în galeria foto a acestui articol cum arată femeia!

Femeia, în vârstă de 40 de ani, crede că cei mici nu ar trebui să aibă voie să călătorească la clasa întâi, „dacă nu sunt cu adevărat educați”.

„Ducem o viață foarte bună și vreau ca cei mici să înțeleagă valoarea banilor și importanța muncii. Sunt mult prea mici să aprecieze cu adevărat clasa întâi. Nu am avut nimic de-a gata când eram copil sau adolescentă. Am muncit pentru tot ce am”, a spus femeia, care are un băiat de trei ani și o fiică de nouă ani.