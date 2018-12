„Legea sclaviei”, votată în Ungaria. Proteste uriașe în Budapesta, 4 răniți

Peter Murphy/Twitter

Mii de prostestatari s-au adunat, miercuri, în fața sediului partidului Fidesz, pentru a protesta față de „legea sclaviei” aprobatul de Parlamentul Ungar. Poliția a folosit gaza lacrimogene împotriva manifestanților.

UPDATE 00:00 Aproximativ 1.500 de persoane s-au adunat în cursul serii în faţa Parlamentului, unii aşezându-se în genunchi pentru a simboliza că sunt "sclavi", relatează France Presse. Demonstranţi s-au adunat în cursul serii şi în faţa sediului partidului Fidesz al lui Orban şi au ocupat pentru scurt timp celebrul Pod cu Lanţuri din Budapesta care leagă cele două maluri ale Dunării.

Cel puțin 4 persoane au fost rănite, iar poliția a folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor din Piața Kossuth, aflată în fața clădirii Parlamentului. Manifestanții nu au plecat însă, în ciuda intervenției forțelor de ordine. Unii au încercat, fără succes, să forțeze intrarea în sediul legislativului.

Sindicatele ungare au ameninţat că vor declanșa o grevă generală.

Crowd retreats a little, but police back in control, chants of "traitors" pic.twitter.com/ea62BXB15O — Peter Murphy (@MurphyPeterN) 12 decembrie 2018

Parlamentul ungar a aprobat un set de legi controversate: una dintre ele măreşte numărul de ore în plus pe care îl pot cere angajatorii şi a fost supranumită „legea sclaviei”, iar cealaltă lege permite înfiinţarea unor noi tribunale în care ministrul Justiţiei are o putere sporită, scrie The Guardian, conform News.ro.

Poliţia a mobilizat forţe importante pentru a încerca să controleze demonstraţiile. Protestul a început spontan în Piaţa Kossuth pentru ca apoi să se mute la sediul Parlamentului. Unii dintre protestatari au încercat să treacă de cordoanele poliţiei, însă au fost împinşi înapoi.

At least a couple of thousand now, taken over Budapest main boulevard Andrássy, familiar anti-Orban/Fidesz chants from #CEU protest wave last year, protestors mostly in 20s, police blocking traffic access from sidestreets pic.twitter.com/EvZzHVKRvT — Peter Murphy (@MurphyPeterN) December 12, 2018

Aprobarea legilor a provocat o atitudine de sfidare din partea opoziţiei. Parlamentarii de opoziţie au încercat să blocheze podiumul iar unul dintre ei a filmat, transmiţând în direct pe internet, în timp ce se apropia de premierul Viktor Orban şi îi punea întrebări pe un ton ridicat.

Preşedintele Parlamentului, Laszlo Kover, a declarat că „încercarea opoziţiei de a obstrucţiona este fără precedent în cei 28 de ani de democraţie în Ungaria”. Orban a fost acuzat în repetate rânduri că încearcă să preia controlul instituţiilor independente precum şi de controlarea instituţiilor de media. Conform noii legislaţii, Curtea Supremă din Ungaria nu va avea decizia finală în disputele administrative, care includ practicile electorale şi cazurile de corupţie.

Şi în weekend mii de oameni au protestat faţă de aşa-zisa „lege a sclaviei” şi au cerut creşterea salariilor. Guvernul a anunţat că va permite angajatorilor să fie mai flexibili.

„Trebuie să înlăturăm regulile birocratice pentru ca cei care doresc să muncească şi să câştige mai mult, să poată face acest lucru”, a declarat Orban.

