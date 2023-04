„Lăsați-l să intre, așa cum o făceați când era în viață!”. Scandal în timpul înmormântării unui soldat ucis de ruși

În urmă cu o lună, oficialii ucraineni au ordonat ca o aripă a Bisericii Ortodoxe, aliniată istoric cu Rusia, să părăsească complexul mănăstiresc din Kiev, unde își are sediul, aceasta fiind cea mai recentă măsură împotriva unei confesiuni privite cu suspiciune profundă de către guvern, scrie Reuters.

Kievul a luat măsuri drastice împotriva Bisericii Ortodoxe Ucrainene (UOC), care a acceptat autoritatea patriarhului de la Moscova până după ce Rusia a lansat invazia sa la scară largă anul trecut, pe motiv că este pro-rusă și colaborează cu Moscova. Patriarhul Moscovei, Kirill, a sprijinit cu tărie invazia.

Biserica Ortodoxă Ucraineană spune că a rupt legăturile cu Rusia și cu patriarhia de la Moscova.

În regiunea Cernăuți, în satul Zadubrovka, în timpul înmormântării unui soldat, în vârstă de 28 de ani, al Forțelor Armate ale Ucrainei, Ivan Nazariy, care a murit pe 29 martie, a izbucnit un conflict între oameni și preoții bisericii Sfântul Arhanghel Mihail. Cei adunați la înmormântare au distrus ușa bisericii, iar acest incident a fost înregistrat și postat pe pagina de Facebook a bisericii, conform Focus.ua.

„Zadubrovka = toată lumea. Au distrus ușile. Au distrus templul. I-au bătut pe credincioșii ortodocși. Poliția nu a venit deloc, cel mai probabil, așa a fost înțelegerea. În fața templului, preoții OMC fac o rugăciune. Ei aduc un steag roșu-negru în altar. Corpul unui erou, un soldat al Forțelor Armate ale Ucrainei zace în fața templului ca un gunoi, OMC este ocupată cu însușirea proprietății creștinilor”, se arată în postarea de pe Facebook a bisericii, însoțită de un video.

În comentarii, oamenii spun, însă, că sicriul cu soldatul decedat nu a fost lăsat să intre în biserică, așa că acest scandal a apărut tocmai din această cauză. Frații de jurământ ai defunctului și alți credincioși prezenți la fața locului au început să distrugă lacătele bisericii pentru a duce sicriul înăuntru.

„Transmitem în direct ca să vadă toată lumea ce faceți... lăsați sicriul Eroului să intre în biserică!”, a comentat un apropiat al soldatului decedat într-un comentariu.

De asemenea, în comentarii, oamenii scriu că în Zadubrovka, cadavrele soldaților uciși nu aveau voie să fie aduse în biserică înainte, indiferent dacă era credincios al Bisericii Ortodoxe Ucrainene sau al Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei Kievului.

Într-o înregistrare video postată pe Facebook de reprezentanții bisericii Sfântul Arhanghel Mihail, se poate auzi cum cei prezenți scandează: „Rușine!” și că preoții din Moscova fug.

Pe Twitter a apărut un filmuleț cu mama îndurerată a soldatului ucis de ruși, care imploră preoții să o lase să intre în biserică cu sicriul în care se află fiul ei.

„Lăsați-l să intre, așa cum o făceați când era în viață”, imploră ea.

A grieving mother begs priests from her local church, controlled by the Moscow Patriarchate, to let her in with the coffin of her fallen soldier son.

“Let him in, you used to allow him in when he was alive,” - she pleads.

The MP chose Russia over Ukraine pic.twitter.com/MqlCkr5t7i