Bătaie între doi preoți din Rusia și Ucraina. Unul dintre ei a fost lovit cu o cruce | VIDEO

Preotul și-a lovit colegul cu o cruce pentru că reprezentantul Bisericii din Ucraina a acuzat că biserica ortodoxă rusă îi ajută pe ocupanții ruși.

Conform Nexta, incidentul a avut loc în Vinnîțea, un oraș în partea central-vestică a Ucrainei.

În imagini se vede cum preotul îl lovește cu putere pe celălalt preot. Aceștia încep să se îmbrâncească, fiind despărțiți în final de cei care au asistat la bătaie.

In the Vinnytsia region, a priest of the Russian Orthodox Church (ROC) attacked a priest of the Ukrainian Orthodox Church (UOC)

A supporter of Putin's priest Gundyaev hit his "colleague" with a cross because the representative of the UOC accused the ROC of helping the occupiers. pic.twitter.com/FJwBdknysY