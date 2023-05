„Îmi pare rău că nu i-am omorât pe toți cei de pe listă”. Mărturie șocantă a elevului care și-a ucis 8 colegi și un gardian

Zeci de oameni s-au adunat vineri seară la Catedrala Sfântul Sava, din Belgrad. Marcați de tragedia de miercuri dimineaţa, s-au rugat pentru sufletele victimelor.

Dincolo de durere, oamenii cer protecție din partea autorităţilor și măsuri concrete - în faţa acestui val de violențe din viața reală, dar și din mediul online. Oficialii sârbi au decis, deocamdată, să fie blocată eliberarea permiselor de port-armă pentru următorii doi ani.

Vidoje Durkovic, localnic din Belgrad: „E vina societății. Societatea a eșuat. Educația s-a dus de râpă. Nu mai există nicio autoritate din partea profesorilor, a învățătorilor, a profesorilor, cum era acum câțiva ani. E evident că trebuie făcut ceva, altfel noi, ca națiune, dispărem.”

Până duminică la miezul nopții, în Serbia e doliu național. Drapelul arborat pe instituții este coborât în bernă, muzica este interzisă în localuri, iar spre seară, în bisericile din Belgrad se va ține o rugăciune comună în memoria victimelor.

Mii și mii de oameni, inclusiv elevi, părinți și profesori, au venit și ieri în fața școlii unde a avut loc masacrul. Cu toții se întreabă ce l-a determinat pe un copil de doar 13 ani să-și asasineze cu sânge rece colegii?

„Se simțea exclus din societate. Nimeni nu a vrut să-l accepte și astfel a decis să comită acest act monstruos”, a susţinut șeful poliției din Belgrad.

Drăgan Popadic, profesor de psihologie la Universitatea din Belgrad: „Dintr-o dată, trăim într-o lume diferită. Înainte trăiam într-o lume în care era imposibil ca un copil de 13 ani să fie un ucigaș în serie, iar acum, dintr-o dată, acest lucru e posibil și trebuie să acceptăm că s-a întâmplat.”

Elevul de 13 ani l-a ucis pe Dragan Vlahovic, gardianul școlii, și opt elevi - șapte fete și un băiat. El a mai rănit alți șase copii, precum și un profesor de istorie. Apoi a sunat el însuși la poliție, din curtea școlii, s-a prezentat cu numele, a povestit ce a făcut și i-a rugat să vină să-l ia. „Sunt psihopat, a trebuit să mă liniștesc”, a spus elevul.

Presa sârbă scrie că declarațiile băiatului i-au îngrozit pe asistenții sociali care se ocupă de caz.

Ceea ce i-a șocat în mod deosebit a fost că acesta a recunoscut practic că acesta nu avea nicio remușcare și nu doar că a plănuit conștient crima, dar i-a și făcut plăcere să o execute, potrivit ziarului Kurir.

„Mi-a plăcut să le ascult țipetele. Îmi pare rău că nu i-am omorât pe toți cei de pe listă, dar când am ieșit în curte să schimb cartușul, mi-a căzut rucsacul cu cocktail-uri Molotov și am vrut să le arunc, astfel încât poliția să nu poată intra în școală până terminam ceea ce am început. Apoi am intrat în panică și mi-am dat seama că cel mai bun lucru pe care pot să îl fac este să sun la poliție. Am pus pistolul jos și am sunat” - ar fi descris crima în detaliu.

O sursă a declarat pentru ziarul Kurir că băiatul a plănuit foarte bine acest masacru și calculat toate detaliile, inclusiv vârsta, urmând să împlinească 14 ani în curând. Polițiștii i-au confiscat telefonul și computerele.

„A petrecut zile întregi cercetând codul penal pe Google, adică care este limita de vârstă pentru a intra în închisoare. De aceea a ales în mod deliberat acest moment pentru atac, pentru că și-a dat seama că persoanele sub 14 ani nu merg la închisoare. Practic, s-a grăbit să comită infracțiunea la vârsta de 14 ani, adică în iulie, pentru a nu putea fi urmărit penal”, a declarat sursa citată de Kurir.

Analizele toxicologice au arătat că nu era nici beat, nici sub influența drogurilor în momentul în care a comis masacrul.

Părinții adolescentului sunt în continuare în arest.

Sursa: StirilePROTV, kurir Etichete: , , Dată publicare: 05-05-2023 15:14