„Fiul meu m-a numit trădătoare”. Ce s-a întâmplat cu jurnalista care a protestat anti-război la o televiziune din Rusia

Marina Ovsiannikova a declarat că fiul ei a numit-o „trădătoare” pentru acțiunile sale, adăugând că s-ar putea să nu se mai poată întoarce niciodată în Rusia.

Născută în Ucraina, Ovsiannikova, o fostă producătoare și prezentatoare a televiziunii Channel One, a dat buzna în platoul de știri de noapte, în martie 2022, cu o pancartă pe care scria: „Opriți războiul. Nu războiului”.

Apparently, a woman just ran onto the stage during a Russian state television news broadcast with a sign that said, “Stop the war! Don’t believe propaganda! They’re lying to you here!” pic.twitter.com/nn5XWsh4Wn