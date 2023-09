Zelenski, vizită istorică în Canada. Trudeau i-a promis sprijin "atâta timp cât va fi nevoie". Apelul liderului de la Kiev

"Am multe cuvinte calde şi mulţumiri din partea Ucrainei pentru dumneavoastră.

Ne-aţi ajutat pe câmpul de luptă, financiar şi cu ajutor umanitar. Rămâneţi alături de noi până la victoria noastră", a spus liderul de la Kiev în biroul premierului Justin Trudeau.

La rândul său, premierul a numit vizita lui Zelenski în Canada o oportunitate de a-i arăta acestuia "cât de ferm şi fără echivoc este Canada alături de Ucraina" şi a anunţat o sumă suplimentară de 650 de milioane de dolari canadieni (482 de milioane de dolari) pe o perioadă de trei ani pentru 50 de vehicule blindate care vor fi fabricate în Canada.

"Am spus clar că guvernul nostru va fi alături de voi atâta timp cât va fi nevoie", a mai spus Trudeau.

Acesta a declarat că ţara sa a oferit Ucrainei aproape 9 miliarde de dolari canadieni (6,7 miliarde de dolari americani) în sprijin militar, financiar şi umanitar de la începutul războiului.

După ce s-a întâlnit cu premierul Justin Trudeau, Volodimir Zelenski a ținut un discurs în Parlamentul canadian.

"Moscova trebuie să piardă odată pentru totdeauna. Şi va pierde!", a spus președintele ucrainean.

Zelenski a precizat că întotdeauna Canada a fost "de partea bună a istoriei" în ceea ce priveşte războaiele anterioare şi a menţionat că a ajutat la salvarea a mii de vieţi în acest război prin ajutorul acordat.

In my today’s address to the Parliament of Canada I emphasized that what Russian occupiers are doing to Ukraine is genocide. And when we want to win, when we call on the world to support us, it’s not just about an ordinary conflict. It’s about saving lives of millions of people. pic.twitter.com/lWzl8YIDf9