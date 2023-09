Zelenski dă exemplu România, în discursul adresat națiunii. ”Așteptăm de la alte țări vecine aceeași cooperare” VIDEO

"Am avut o întâlnire cu oficialii guvernamentali şi cu Oficiul privind exporturile noastre de cereale. Am coordonat măsurile ulterioare şi am înregistrat rezultatele obţinute. În primul rând: Comisia Europeană a sprijinit foaia de parcurs pentru monitorizarea reciprocă a exporturilor de cereale. Acest lucru este complet raţional.

În al doilea rând, eliminăm treptat emoţiile din acest subiect în majoritatea problemelor. Lucrul cu vecinii noştri poate şi ar trebui să fie în întregime constructiv, iar Ucraina face totul pentru asta. În al treilea rând, sunt recunoscător partenerilor noştri care au împiedicat încălcarea normelor comerciale ale UE şi a Acordului de asociere.

Aşteptăm de la alte ţări vecine aceeaşi cooperare constructivă ca şi în cazul Bulgariei şi României. Uniunea Europeană este un spaţiu pentru înţelegere şi cooperare reciprocă. Aşa ar trebui să fie", a declarat Zelenski.

El a afirmat că pentru Ucraina este important să poată produce arme avansate pentru a garanta securitatea ţării.

"Astăzi am primit un raport important de la ministrul apărării Umerov: primele tancuri americane Abrams sunt deja în Ucraina. Le pregătim pentru a ne întări acţiunile împotriva ocupanţilor. Şi va fi o întărire semnificativă.

De asemenea, lucrăm pentru a obţine toate celelalte capacităţi militare de care avem nevoie. Acest lucru este valabil şi pentru F16 - pregătim piloţii şi infrastructura. Acest lucru este valabil şi pentru armele cu rază lungă de acţiune - facem tot ce putem pentru a permite Ucrainei să facă mai mult pentru a-şi elibera teritoriul.

La fel se întâmplă şi cu apărarea aeriană. Pentru a acoperi întregul teritoriu al ţării noastre, avem nevoie de mai multe sisteme decât avem în prezent. Cel mai bun lucru este ca noi să putem produce atât apărare aeriană, cât şi alte arme avansate. Nu există alternativă. Este necesar pentru a garanta securitatea Ucrainei. Şi vom produce, vom construi pas cu pas toate facilităţile de producţie necesare.

Şi, apropo, vedem un interes foarte clar al lumii de a lucra cu noi pentru a crea o nouă forţă de apărare nu numai pentru Ucraina, ci şi pentru partenerii noştri. Lumea noastră în ansamblu - o lume care se bazează pe reguli şi care nu va tolera agresiunea şi teroarea pe care Rusia încearcă să le transforme în normă", a declarat Zelenski.

”Vom face totul pentru a uni lumea”

Zelenski a mai spus că a discutat cu ministrul Industriei Strategice despre pregătirile pentru primul Forum al industriilor de apărare, subliniind există deja peste 160 de companii care vor participa, din 26 de ţări.

"Diferite părţi ale lumii: America, Asia, Europa, Australia. Producători ai unei game complete de arme. Vom face totul pentru a uni lumea pentru a crea un arsenal nou şi puternic pentru Ucraina şi pentru toţi apărătorii dreptului internaţional", a spus el.

Volodimir Zelenski a subliniat că o atenţie specială trebuie acordată reprezentantului special al SUA pentru redresarea Ucrainei, Penny Pritzker, recent numit. ”Aceasta este o numire foarte importantă. Este un simbol clar al încrederii Americii în viitorul Ucrainei. M-am întâlnit cu doamna Pritzker la New York, iar aceasta a fost, de asemenea, la Washington pentru discuţii prelungite cu preşedintele Biden. Atmosfera este productivă. Şi este important pentru noi ca reprezentantul special să îşi poată începe activitatea cât mai curând posibil".

”Le mulțumesc tuturor celor din lume care ne ajută să ne apărăm”

Preşedintele ucrainean a menţionat că în timpul unui atac împotriva Ucrainei, numai noaptea trecută, inamicul a folosit 33 de arme de atac: "Cele mai multe dintre ele au fost lansate împotriva Odesa şi a regiunii. Cele mai multe dintre ele au fost doborâte. Din păcate, nu toate. Din păcate, au existat lovituri.

Dar 30 de ţinte din 33 au fost neutralizate. Este important să ne amintim că fiecare ţintă neutralizată înseamnă vieţi salvate. Şi vom răspunde la fiecare atac împotriva oraşelor şi satelor noastre, împotriva fiecărei comunităţi ucrainene.

Pentru Odesa, pentru Berislav şi Herson, pentru regiunile Doneţk, Harkov şi Sumî. Pentru toate regiunile noastre. Le mulţumesc tuturor celor care salvează oameni după atacurile ocupanţilor! Le mulţumesc tuturor celor din lume care ne ajută să ne apărăm!".

Sursa: News.ro Etichete: , , , , , , Dată publicare: 25-09-2023 22:45