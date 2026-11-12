Ideea pare să aibă mare succes. Zeci de oameni îi trec pragul în fiecare lună pentru o oră de răsfăț. Ea este Ka Vang, esteticiană autorizată și proprietara unui salon de cosmetică dintr-un orășel din statul american Wisconsin.

Ka Vang/Owner, Golden Skin Studios: „După o zi lungă, tot ce-ți dorești este ca cineva să te scarpine pe spate și să se joace cu părul tău. Cam asta înseamnă terapia prin scărpinat, doar că durează o oră întreagă, timp în care te poți relaxa pe deplin.”

Reporter: Ți-a spus cineva vreodată că ești, practic, o profesionistă în scărpinat?

Ka Vang/Owner, Golden Skin Studios: „Da. Chiar eu!”

Recent, tânăra a început să ofere ședințe de terapie prin scărpinat, la care, spune ea, se înscriu zeci de persoane în fiecare lună.

Ka Vang/Owner, Golden Skin Studios: „Da, terapia prin scărpinat este un serviciu intim. Dar să fim sinceri: cât timp te-ar scărpina partenerul tău? Cinci minute? Zece minute? Poate, dacă ai noroc. Aici, în schimb, te poți bucura de această experiență timp de o oră întreagă.”

Un jurnalist CNN a testat serviciul.

Jurnalistul James Groh: „Este o senzație care îți provoacă gâdilături și pielea de găină, dar într-un mod cât se poate de plăcut.”

O ședință de terapie prin scărpinat costă cel puțin 120 de dolari și durează o oră.

Ka Vang/Owner, Golden Skin Studios: „Cred că oamenii sunt foarte încântați de unghiile mele. Îmi place să le folosesc pentru a scărpina spatele și pielea capului. Bilele metalice rotative sunt foarte plăcute atunci când le folosesc pentru masajul scalpului.”

Jurnalistul James Groh: „Da, unghiile acelea sunt incredibile!”

La fel ca multe alte servicii de spa, terapia prin scărpinat oferă o modalitate de relaxare și de eliberare a tensiunii acumulate. Efectele diferă de la o persoană la alta.

Ka Vang/Owner, Golden Skin Studios: „Este vorba despre emoția și starea pe care le trăiești pe masa de tratament. Scărpinatul îi relaxează pe unii clienți atât de mult, încât ajung să ațipească pe masa de tratament”.