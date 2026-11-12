Încercau să facă un filmuleț pentru o rețea socială, spun agenții, și au ajuns să blocheze circulația.
Corespondent Știrile PRO TV: „Incidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. În imagini se vede cum tinerii, cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, se opresc în mijlocul trecerii de pietoni cu un scaun, o pelerină și un aparat de tuns. Unul dintre ei s-a așezat pe scaun pentru a fi tuns de al doilea, în timp ce al treilea filma cu telefonul mobil. După un timp, în dreptul lor s-a format o coloană de mașini, care nu mai puteau înainta, deși semaforul era verde. Șoferii, enervați, au anunțat autoritățile, iar la fața locului a ajuns o mașină de poliție locală. Potrivit agenților, doi dintre bărbați au fugit imediat. L-au legitimat pe cel rămas și au eliberat traficul. Acesta ar fi spus că încerca să filmeze o reclamă pentru o frizerie. A fost amendat cu 400 de lei.”