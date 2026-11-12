CNE Cernavodă va avea un nou director tehnic de la 1 decembrie. Cine este Bogdan Deaconu

Nuclearelectrica SA anunţă numirea lui Bogdan Deaconu, inginer format în centrală şi evaluator al performanţei flotei nucleare internaţionale în cadrul INPO, în funcţia de director tehnic al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, începând cu 1 decembrie.