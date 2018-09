Zeci de persoane, reținute în Rusia. Oamenii au protestat împotriva creșterii vârstei de pensionare

Navalnîi plănuia să conducă protestul din Moscova de duminică, dar a fost condamnat luna trecută la 30 de zile de închisoare pentru că a încălcat legile privind protestele. Navalny a precizat că decizia a avut ca scop oprirea protestelor, scrie Reuters, citat de News.ro.

OVD-Info, o grupare care apără drepturile omului, a informat că 50 de susţinători ai lui Navalnîi au fost reţinuţi de poliţie înainte să înceapă protestele iar alţi 31 de activişti au fost reţinuţi duminică. Susţinătorii săi plănuiesc să organizeze mitinguri în peste 80 de oraşe până la sfârşitul zilei, inclusiv la Moscova şi Sankt Petersburg.

Primele mitinguri au avut loc în estul Rusiei duminică dimineaţa. Imaginile video ale unui miting în Ulan-Ude arată protestatarii mergând prin oraş însoţiţi de poliţie şi ţinând în mâini baloane roşii.

„Putin şi guvernul său au jefuit bugetul în ultimii 18 ani”, acuza echipa lui Navalnîi înainte de proteste.

„În acest timp ne-au asigurat că nu va exista o creştere a vârstei de pensionare. Şi acum cresc vârsta. Autorităţile nu ascultă populaţia şi acest lucru înseamnă că este momentul să ieşim în stradă”, este precizat în comunicat.

La Moscova, autorităţile au respins cererea de autorizare a unui protest în centrul oraşului, existând astfel posibilitatea ca poliţia să evacueze zona şi să reţină mai multe persoane, aşa cum s-a mai întâmplat în trecut.

După ce a fost modificată de Putin, reforma va ridica vârsta de pensionare de la 60 la 65 de ani la bărbaţi şi de la 55 la 60 de ani la femei. Speranţa de viaţă în Rusia este de 66 de ani pentru bărbaţi şi 77 pentru femei.

Din cauza acestor schimbări, popularitatea preşedintelui Vladimir Putin a scăzut cu 15% şi sunt cele mai nepopulare măsuri ale guvernului din ultimul deceniu.

Video of protesters clashing with the police in #Novosibirsk, #Russia today. The police reportedly detained about a dozen #protesters: #RussiaProtests pic.twitter.com/gSJN78s1IG