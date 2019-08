Zeci de mii de oameni, pe străzile din Moscova. Protestatarii cer alegeri libere

Este a patra demonstraţie din tot atâtea săptămâni; organizatorii prevedeau că vor participa până la 100.000 de oameni, după ce autorităţile au autorizat protestul pe o stradă uşor de delimitat, în apropierea inelului rutier din jurul centrului capitalei.

În ciuda ploii, manifestanţii continuau să sosească şi după începerea evenimentului, au observat reporterii DPA de la faţa locului. Erau prezenţi sute de poliţişti în echipament de intervenţie, cu bastoane, care efectuau controale de securitate înainte de a permite accesul în zonă; din acest motiv, s-au creat cozi. Mulţi participanţi erau tineri, dar erau prezenţi şi bătrâni, şi părinţi însoţiţi de copii.

"Sunt sigură că vor avea loc din nou arestări în masă", a declarat reporterilor Svetlana, o protestatară în vârstă de 29 de ani, care nu a vrut să-şi precizeze identitatea. "Aş minţi dacă aş spune că nu mi-e deloc frică. Ştiu că s-ar putea să fiu arestată şi sunt îngrijorată", a adăugat ea. Susţinătorii opoziţiei apreciază că numărul mare de arestări arată că guvernul se teme de amplificarea protestelor. "Altfel cum se explică gradul de paranoia la care au ajuns?", adaugă tânăra.

Organizatorii din echipa opozantului Alexei Navalnîi, aflat în închisoare, au făcut apel la manifestanţi să iasă din zona permisă, ceea ce ar constitui o încălcare a autorizaţiei municipale.

Conform organizaţiei OVD-Info, care monitorizează protestele, poliţia rusă a arestat sâmbătă 72 de oameni - 55 la Sankt Petersburg, 10 la Moscova şi şapte la Rostov-pe-Don. Cu ocazia manifestaţiilor precedente, numărul arestărilor a depăşit 1600.

And as the rally goes, people are coming, more and more. Dense streams from all adjacent streets fill the river of dignity!

#Moscow #Russia #protest #FreeYegorZhukov #FreeNastya pic.twitter.com/lArIxxCXk8