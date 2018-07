Zeci de migranți au luat cu asalt o plajă din Spania, pe care se aflau și nudiști

Zeci de migranți au fost surprinși luând cu asalt o plajă din localitatea Tafira, din sudul Spaniei, vineri, stârnind confuzie printre turiști, printre care și nudiști. Aceștia pot fi văzuți privind șocați spre migranții care vin fugind dinspre apă spre plajă, scrie Daily Mail.

The moment dozens of migrants stormed into Spain past stunned NUDIST beach goers https://t.co/nNyyLhh3VJ pic.twitter.com/acgsL8Lnll

În contextul în care în orașul-port au ajuns peste 1.000 de migranți doar în această săptămână, primarul Jose Ignacio Landaluce avertizează că localitatea ar putea deveni „noua Lampedusa”, o insulă italiană ocupată de migranți.

Moroccan migrants disembark from a dinghy at Del Canuelo beach in southern Spain after crossing the Strait of Gibraltar: https://t.co/jpJiZtrDiR pic.twitter.com/FOjYbakq70