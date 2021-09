Zece morţi într-un incendiu la un spital pentru bolnavi de COVID-19, din Macedonia de Nord

Incendiul a izbucnit într-un spital construit la Tetovo, nord-vestul ţării, pentru pacienţii infectaţi cu noul coronavirus, potrivit AFP.

„Un accident teribil a avut loc la Tetovo care s-a soldat cu pierderea multor vieţi!, a scris Venko Filipce pe Twitter. „Până în prezent zece persoane au fost confirmate decedate, dar acest număr ar putea creşte”, a adăugat ministrul macedonean care a transmis condoleanţe familiilor îndoliate.

Incendiul a fost anunţat în jurul orei 19:00 GMT şi pompierii au reuşit să-l stingă în 45 de minute.

Spitalul, o structură modulară, a fost construit anul trecut pentru tratarea pacienţilor cu COVID -19. Macedonia de Nord, o ţară cu două milioane de locuitori şi cu servicii de sănătate fragile, înregistrează o creştere a numărului de contaminări cu noul coronavirus şi aproximativ 30 de decese zilnic. În total, pandemia a ucis peste 6.100 de persoane în această ţară.

????????15 people have reportedly been killed and more than 20 others injured in a fire at a Covid hospital in North Macedonia - #Covid #hospital #Fire pic.twitter.com/KAR5OsZhUR