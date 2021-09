Incendiu la o închisoare din Jakarta. Zeci de deținuți au murit

Focul a izbucnit la primele ore ale zilei de miercuri, în închisoarea Tangerang, în timp ce majoritatea deţinuţilor dormeau.

În sectorul afectat se aflau 122 de deţinuţi, de trei ori peste capacitatea acestuia, potrivit BBC.

Aici erau închişi condamnaţi pentru infracţiuni legate de droguri.

Pe lângă decesele înregistrate, alte zeci de persoane au fost rănite.

Un scurt circuit este crezut că a stat la baza incendiului, purtătorul de cuvânt al instituţiilor de corecţie din Indonezia spunând că o anchetă este desfăşurată şi că acest lucru urmează să fie confirmat.

Doar 15 gardieni erau de serviciu în întreaga clădire, în care se aflau 2.000 de deţinuţi, mai mult de trei ori capacitatea închisorii.

Suprapopularea închisorilor este o problemă care persistă de mulţi ani în Indonezia.

