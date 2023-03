„Dragă Vladimir Vladimirovici, vă cerem să rezolvați această situație”. Cum a ajuns Putin să fie implorat de soldații săi

În ultimele luni, un număr tot mai mare de soldați și unități militare rusești au filmat videoclipuri în care îi cer lui Putin să le suplimenteze proviziile sau să îi recheme de la posturile lor, în timp ce se luptă cu o pregătire, armament și muniție inadecvate.

Washington Post a relatat duminică despre această tendință în creștere, citând publicația rusă Vyorstka, care a relatat că, în doar o lună, recruți din cel puțin 16 regiuni din Rusia au făcut clipuri video în care au cerut ajutorul lui Putin, potrivit Business Insider.

Într-o înregistrare video de la începutul acestei luni, un soldat rus a evidențiat "incompetența superiorilor noștri", spunând că unitatea sa a fost reaprovizionată cu soldați nou-mobilizați de șase ori deja.

"Vă rog să ne ajutați. Nu mai avem unde să ne întoarcem", a spus soldatul, potrivit unei traduceri realizate de CNN. Recruții din videoclipuri critică în mod direct efortul de război, subliniind totodată angajamentul lor continuu în luptă, chiar dacă cerșesc răgaz. Cei mai mulți își acoperă fețele sau își modifică vocea, indicând o teamă continuă în rândul soldaților de represalii din partea Kremlinului. Anul trecut, la scurt timp după începerea războiului, Putin a semnat o nouă lege care pedepsește cu până la 15 ani de închisoare pe cei care se opun în mod deschis războiului.

Multitudinea de înregistrări video recente par să susțină rapoartele care sugerează că Rusia trimite zeci de așa-numite "trupe de șoc", pentru a absorbi soldații mai bine pregătiți și mai valoroși ai Ucrainei în est.

Serviciile de informații americane de la începutul acestui an indicau că Rusia se ține de strategia sa de a arunca soldați slab pregătiți pe linia frontului pentru a-și reface rapid efectivele în urma unor mari pierderi.

Într-un videoclip de apel mai recent, soldați care au declarat că sunt membri ai Diviziei 580 de artilerie obuzieră separată din Serpukhov, Rusia, i-au citit cu voce tare o scrisoare lui Putin în care îi cereau să fie rechemați din luptă din cauza lipsei de pregătire și experiență necesare, potrivit unei traduceri din The Post.

"Cerem ca băieții noștri să fie rechemați de la acest asalt, deoarece nu posedă pregătirea sau experiența necesară", a implorat bărbatul, cu vocea deformată artificial pentru a-i proteja identitatea. "Dragă Vladimir Vladimirovici, vă cerem să rezolvați această situație", spunea cititorul, invocând numele mijlociu al liderului, rar folosit.

