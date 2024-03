„Double tap” cu rachete la Odesa. Cel puțin 14 morți și 46 de răniți. Un paramedic și un salvator au fost uciși

Alte 46 de persoane au fost rănite, precizează autorităţile.

Acest atac a avut loc în timp ce ruşii votează în alegeri prezidenţiale în care Vladimir Putin urmează să obţină un nou mandat de şase ani după ce şi-a zdrobit opoziţia, iar Războiul din Ucraina a intrat în al treilea an.

Cel puţin zece case din Odesa şi echipament al serviciilor de intervenţii au fost avariate în atac, care a declanşat un incendiu, anunţă Serviciul ucrainean de urgenţă şi guvernatorul regiunii Oleg Kiper.

Terrible news from Odessa. Russians struck innocent civilians & then rescuers. This is the work of a terrorist state.

Give Ukraine what it needs to protect itself! Standing on the sidelines against evil is not an option. pic.twitter.com/gNM9a20hJr